"Поднимают ставки": эксперт рассказал, зачем россияне бьют по украинским портам ракетами

Как заявил полковник Петр Черник, в Кремле понимают, что украинское зерно удовлетворяет значительную часть мировой потребности. А потому хотят сорвать поставки, чтобы начать переговоры с Западом.

Ударами по украинским портам ВС РФ хотят заставить Запад начать переговоры на прямую с Кремлем по поводу поставок зерна через Черное море. Об этом заявил военный аналитик, полковник Петр Черник, пишет Military Media Center.

По его словам, в России прекрасно понимают, что нужно оказывать давление на портовую инфраструктуру Украины, так как украинское зерно может удовлетворить значительную часть спроса во всем мире.

"Они сильно поднимают ставки", — сказал эксперт.

Он также сказал, что срыв поставок украинского зерна может привести к росту цен и даже "голодным бунтам" в странах Африки, которые особенно сильно зависят от поставок продовольствия из-за рубежа.

"Именно так россияне действуют. В их шкале логики – это абсолютно оправданные действия", — сказал Петр Черник.

Однако он отметил, что сомневается в том, что у России получится достигнуть желаемого результата.

Напомним, что мониторинговая группа заявила, что Россия выпустила по Украине 415 ракет и дронов в июле. Украинской системе противовоздушной обороны удалось отразить более 70 процентов вражеских атак. Согласно статистике, 265 ударных БПЛА россияне запускали в течение 17 суток. Из них украинская система противовоздушной обороны сбила 206 единиц (77,74%).