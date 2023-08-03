Выборы во время войны: Данилов рассказал, почему это невозможно (видео)

Секретарь СНБО заявил, что не понимает, как можно привлечь к выборам граждан, которые сейчас находятся непосредственно на линии фронта.

В Украине невозможно провести выборы до тех пор, пока не закончится война, так как военнослужащие должны иметь возможность проголосовать. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 2 августа.

Чиновник заявил, что не понимает, как в условиях войны можно провести выборы. По его словам, к этой теме нужно относиться "крайне осторожно".

"Имейте в виду, люди, которые находятся непосредственно в окопах, непосредственно на линии фронта, как те, кто думает проводить выборы, этих людей собираются привлечь? Вы собираетесь без людей в "пикселе" провести выборы?" – сказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов подчеркнул, что в выборах должны обязательно принимать участие украинцы, которые сражаются с агрессором.

"Если люди, которые обороняют нашу страну, не принимают участия в выборах, я хочу посмотреть, что это будут за выборы", — заключил чиновник.

Алексей Данилов о выборах (18:00)

Напомним, 31 июля, представитель Центральной избирательной комиссии заявил, что несмотря на то, что военное время не предполагает проведения выборов, провести голосование возможно, если будет политическая воля и соответствующие изменения в законодательстве.

Ранее, 28 июля, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что проведение парламентских выборов в течение действия военного положения запрещает не Конституция, а закон Украины "О правовом режиме военного положения".