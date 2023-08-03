"Вызовет панику": в РФ пытаются ограничить освещение ударов по Крыму, – ISW

Как отмечают американские аналитики, тема взрывов на оккупированном полуострове в ​​провоенном информационном пространстве России является "явно невралгической точкой".

Публикации об ударах по временно оккупированном Крымскому полуострову создают напряженность в российском информационном пространстве. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 2 августа.

По мнению аналитиков, Кремль чувствителен к информации о взрывах в Крыму. На это указывает конфликт в провоенном сообществе РФ, причиной которого стали публикации последствий взрывов на полуострове.

В частности, речь идет о российском военкоре, который раскритиковал других провоенных блогеров РФ за размещение кадров с Чонгарского моста и из-под Севастополя, назвав их "провокационными публикациями".

Как отмечают авторы отчета, многие комментаторы, в том числе российские военкоры, встали на сторону тех, кто подвергается нападкам за публикацию последствий ударов по Крыму. Один из блогеров заявил, что что суть проблемы заключается в том, эти изображения взяты из украинских Telegram-каналов.

Еще один провоенный блогер РФ утверждает, что спор о размещении изображений из Крыма стал настолько напряженным, что привлек внимание главы оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова и управления ФСБ.

"Вопрос об ударах по Крыму является явно невралгической точкой в ​​провоенном российском информационном пространстве", — отметили в ISW.

Аналитики полагают, что молчание военкоров после удара по Чонгарскому мосту может говорить о том, что в Кремле дали им указание не комментировать это происшествие, так как освещение событий в Крыму создало "значительную напряженность" в информационном пространстве РФ.

"Российские власти, в том числе крымская оккупационная администрация, кровно заинтересованы в ограничении распространения информации об ударах и их последствиях для российской логистики через оккупированный полуостров из-за опасений, что эта информация вызовет панику среди населения", — говорится в отчете.

Напомним, что по данным от 2 августа, за последние семь месяцев территорию России и оккупированный Крым беспилотники различного типа атаковали более 120 раз. Чаще всего под прицелом оказывались Брянская и Белгородская области РФ.

Ранее, 1 августа, в ГУР сообщили, что во временно оккупированном Крыму нарастает сопротивление со стороны гражданского населения, а применение так называемых "коктейлей молотова" против военных объектов приобрели систематический характер.