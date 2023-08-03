Восьмая подряд атака: ВС РФ ударили по Киеву дронами-камикадзе Shahed, подробности

С начала полномасштабного вторжения в столице 820-й раз прозвучала воздушная тревога. Силам ПВО удалось уничтожить около 15 дронов-камикадзе на подлете к Киеву.

В ночь на 3 августа Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами Shahed. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Восьмая подряд атака баражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву. И снова, как вчера – атака массированная", — констатировал чиновник.

По данным КГВА, на подлете к украинской столице силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено около 15 воздушных целей. Информации о жертвах и разрушениях на момент публикации не поступало.

В администрации также отметили, что последняя воздушная тревога стала для Киева 820-й по счету за время полномасштабной войны и продлилась ровно 3 часа.

"За каждую из этих тревог враг обязательно расплатится", — написал глава КГВА.

Напомним, что 2 августа в дунайских портах российские дроны повредили почти 40 тыс. тонн зерна, предназначенных для Африки и Китая. По данным министра инфраструктуры, наибольшим разрушениям подвергся порт Измаил.

Кроме того, 2 августа, два российских дрона целенаправленно ударили по дому украинского агроолигарха Юрия Косюка в Киевской области. Политолог Юрий Романенко сообщил, что стал свидетелем атаки.

По данным мониторинговой группы War monitor от 2 июля, за прошлый месяц российские войска атаковали Украину 150 ракетами и 265 ударными беспилотниками-камикадзе Shahed. Общий успех украинских сил ПВО составил более 70%.