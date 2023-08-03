"Это подземные города": мэр Мелитополя рассказал, как ВС РФ окопались из-за наступления ВСУ

По данным городского главы Ивана Федорова, российские военные построили в оккупированном Мелитополе три или четыре линии обороны. Захватчики окопались как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки.

В Запорожской области Вооруженные силы Российской Федерации соорудили вокруг оккупированного Мелитополя несколько линий обороны. Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров "24 Каналу" 3 августа.

Городской глава сообщил об увеличении концентрации вражеских войск, боеприпасов и военной техники в Мелитополе. В то же время чиновник отметил учащение случаев ликвидации оккупантов, в частности в районе населенного пункта Михайловка.

Что касается оборонных сооружений, мэр Мелитополя отметил, что у врага было много времени на подготовку к контрнаступлению украинской армии. По его словам, оккупанты окопались как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки.

"Враг там построил сверхмощные фортификационные постройки. Скажу больше, в некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать как свои фортификационные сооружения", — сказал Иван Федоров.

Иван Федеров об оборонных сооружениях ВС РФ (33:35)

Мэр Мелитополя также выразил уверенность в том, что упомянутые укрепления не помогут российским захватчикам. Чиновник отметил, что украинские военные и спецслужбы хорошо осведомлены о ситуации в городе.

Напомним, что по данным СМИ от 2 августа, готовясь к освобождению Мелитополя от оккупации, команда города разрабатывает стратегию разминирования территории. В настоящее время, благодаря эффективному сотрудничеству с западными партнерами, они успешно привлекают специализированную технику и инвентарь.

Ранее, 23 июля, мы также писали о том, что во временном оккупированном селе Мироновка Приазовского района Запорожской области жители передали российским властям информацию о 19-летней односельчанке, которая разорвала российский флаг на одном из админзданий.