ВС РФ могут нанести ракетный удар по Украине после ночной атаки Shahed, — командование

Вражеские корабли были выведены на боевое дежурство в Черное море после длительной паузы, поэтому в ВСУ не исключают, что оккупанты могут осуществить новую массированную атаку.

Глава объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг", капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк заявила, что в Черном море появились вражеские ракетоносители. Об этом она сообщила во время телемарафона.

"Корабельная группировка развернута достаточно мощно — 17 кораблей в Черном море, 1 корабль, как обычно, дежурит в Азовском. Два ракетоносителя продолжают боевое дежурство — надводный и подводный 12 ракет "Калибров", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что вражеские ракетоносители были выведены на боевое дежурство после длительной паузы. Это произошло сразу после ночной атаки иранских беспилотников Shahed.

По словам Гуменюк, после атаки дронами могут идти ракеты, опираясь на данные, которые получили ВСУ, анализируя предыдущую атаку. То есть враг обнаруживает системы противовоздушной обороны с помощью Shahed, а затем прокладывает маршруты для ракет, чтобы нанести максимальное поражение. Однако Силы обороны готовы к возможной атаке.

Также Наталья Гуменюк предупреждает украинцев об опасности со стороны врага и просит быть внимательными и направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Напомним, ночью 3 августа ВС РФ атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами Shahed. На подлете к столице силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено около 15 воздушных целей. В частности, с начала полномасштабного вторжения это уже 820-я воздушная тревога, которая звучала в Киеве.

По данным мониторинговой группы WarMonitor от 2 августа, за июль враг атаковал Украину 150 ракетами и 265 ударными беспилотниками-камикадзе Shahed. Тогда как общий успех украинских сил ПВО составлял более 70%.