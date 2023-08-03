В Украине оснастили Leopard 2A4 "Контактом": специалист назвал, будет ли это эффективно (видео)

По словам специалиста Николая Саламахи, дополнительное бронирование меняет динамику машины, поэтому нет смысла все украинские Leopard 2A4 оснащать динамической защитой.

Несколько западных стран передали Украине танки Leopard 2A4, которые украинские инженеры дополнительно оснастили защитой "Контакт-1". Представитель научно-производственного предприятия "Энергия 2000" Николай Саламаха рассказал в интервью "Милитарному", будет ли модернизация эффективной.

На вопрос журналистки, будет ли эффективным установление на немецкие Leopard 2A4 дополнительного слоя динамической защиты "Контакт-1". Николай Саламаха обратил внимание на несколько моментов:

без разрешения производителя, а это Rheinmetall и Krauss-Maffei, доработать машину нельзя было бы;

бронирование лобовой части Leopard 2A4 без ДЗ по уровню защищенности лучше Т-72Б с ДЗ.

Если в одной из бригад установили "Контакт-1", то это означает, что разработчик одобрил такую доработку. Еще одним нюансом было то, что передняя пара катков перегружена и без дополнительной ДЗ, которая будет весить сотни килограммов. Даже при транспортировке Leopard 2A4 пушку надо поворачивать назад, чтобы не было перегрузки на подвеску.

"То, что было выполнено в одной из бригад — это хорошая вещь. Если оно выполнено на всех танках бригады, то снимаю шляпу. Однако я не думаю, что это то решение, которое можно воплощать на всех Leopard 2A4. Потому что меняется динамика работы подвески, машина немножко по другому вести себя и на препятствиях, и при обычном движении на разных типах местности", — говорит Саламаха.

Такие работы проводили украинские специалисты. Кроме этого Саламаха заявил, что украинский Leopard 2A4 уже попадал в засады оккупантов. Он смог выдержать несколько попаданий Т-62 с расстояния 300 и более метров. Экипаж получил контузии, но машину удалось вывести из-под огня. В этом случае Leopard не оснащали дополнительным бронированием.

Напомним, Николай Саламаха назвал, какая динамическая защита эффективнее — "Нож" или "Реликт".

26 июля СМИ писали, что в Украине начали модернизировать танки Leopard 2A4 .