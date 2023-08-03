"Труднее продвигаться": кустарники и сорняки мешают контрнаступлению ВСУ, — разведка Британии

Аналитики отметили, что земли на южном направлении фронта уже полтора года находятся под влияниям теплого воздуха, в связи с чем ускоряется рост растений. Это создает проблемы для обеих сторон.

Южные регионы Украины начали зарастать кустарниками, что создает определенные проблемы для украинских военных, которые начали контрнаступление. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании 3 августа.

По словам аналитиков, все разговоры о якобы медленном продвижении Вооруженных сил Украины обусловлены не только линией обороны российских оккупантов, которую им удалось выстроить за время подготовки, но и природными нюансами.

"Пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев находятся под паром, и в условиях теплого и влажного лета ускоряется рост сорняков и кустарников", — говорится в сообщении.

В связи с этим, дополнительный покров помогает российской армии маскировать оборонительные позиции и тем самым значительно затрудняет разминирование минных полей, которых на юге колоссальное количество.

"Хотя заросли могут также служить прикрытием для небольших скрытных пехотных атак, в целом это привело к тому, что обеим сторонам стало труднее продвигаться вперед", — подытожили аналитики из Министерства обороны Великобритании.

Чем это обернется в будущем и смогут ли украинские защитники преодолеть новую проблему — покажет время.

В Минобороны Великобритании назвали еще один фактор, который замедляет контрнаступление ВСУ Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 3 августа сообщалось, что Силы обороны продвинулись под Бахмутом и отбили контратаки ВС РФ на южном фронте. Российские оккупанты хотят вернуть утраченные позиции в Донецкой области, однако безуспешно. ВСУ отбрасывают их все дальше и дальше.