Силы обороны продвинулись под Бахмутом и отбили контратаки ВС РФ на южном фронте (карта)

Противник предпринимает попытки вернуть утраченные позиции в районе Старомайорского, а также на флангах под Бахмутом. Все контратаки ВС РФ были отбиты.

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Бойцы Сил обороны Украины ведут наступательные действия на южном фланге Бахмута. При этом российские войска не прекращают попыток вернуть утраченные позиции в районах населенных пунктов Клещиевки, Курдуюмовки и Андреевки Донецкой области. О ситуации на горячих участках фронта по состоянию на 3 августа сообщил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук.

"Россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки", — говорится в сообщении Military Media Center.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. 2 августа. Источник: deepstatemap.live

Пытаясь восстановить утраченное положение на этом направлении противник наносил артиллерийские и авиационные удары в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. Кроме того от вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов — Григорьевка, Богдановка, Белая Гора, Часов Яр и другие.

Также спикер Генштаба рассказал о ситуации южнее Великой Новоселки. Там неприятель пытался контратаковать в районе Урожайного и Благодатного.

Карта боевых действий на Бердянском направлении. 2 августа. Источник: deepstatemap.live

"Противник осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное — Благодатное и западнее Старомайорского", — отметил Ковальчук.

Враг несет значительные потери, осуществляет перемещение подразделений, и бросает в бой резервы на проблемных участках фронта.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, подытожили в Генштабе.

Напомним, пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин 2 августа заявил, что ВС РФ заложили большое количество мин на подступах к своим позициям, однако каждый участок противник минируют по-разному. По его словам, это не остановит контрнаступление украинских войск.