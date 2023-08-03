Сили оборони просунулися під Бахмутом і відбили контратаки ЗС РФ на південному фронті (карта)

Противник робить спроби повернути втрачені позиції в районі Старомайорського, а також на флангах під Бахмутом. Усі контратаки ЗС РФ було відбито.

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Бійці Сил оборони України ведуть наступальні дії на південному фланзі Бахмута. Водночас російські війська не припиняють спроб повернути втрачені позиції в районах населених пунктів Кліщіївка, Курдуюмівка та Андріївка Донецької області. Про ситуацію на гарячих ділянках фронту станом на 3 серпня повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук.

"Росіяни зробили безуспішні спроби відновити втрачене становище на захід від Курдюмівки, на південь від Андріївки і на захід від Кліщіївки", — йдеться в повідомленні Military Media Center.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. 2 серпня. Джерело: deepstatemap.live

Намагаючись відновити втрачене становище на цьому напрямку, противник завдавав артилерійських та авіаційних ударів у районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Крім того, від ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів — Григорівка, Богданівка, Біла Гора, Часів Яр та інші.

Також спікер Генштабу розповів про ситуацію на південь від Великої Новосілки. Там ворог намагався контратакувати в районі Урожайного і Благодатного.

Карта бойових дій на Бердянському напрямку. 2 серпня. Джерело: deepstatemap.live

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне — Благодатне та західніше Старомайорського", — зазначив Ковальчук.

Ворог зазнає значних втрат, здійснює переміщення підрозділів і кидає в бій резерви на проблемних ділянках фронту.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін 2 серпня заявив, що ЗС РФ заклали велику кількість мін на підступах до своїх позицій, проте кожну ділянку противник мінує по-різному. За його словами, це не зупинить контрнаступ українських військ.