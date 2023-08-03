Работал на разведку РФ: СБУ задержала в Одессе экс-консультанта "Партии Шария" (фото)

После начала полномасштабного вторжения подозреваемый с женой выехал из Одессы в Крым, где по собственной инициативе пошел в военкомат. Его, по мнению следствия, завербовал кадровый сотрудник 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра ГРУ.

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), которым оказался частный юрист, ранее работавший помощником-консультантом некоторых депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Он (задержанный, — ред.) передавал агрессору цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях "прилетов" ракет и ударов дронами-камикадзе", — говорилось в сообщении.

Отметили, что после начала полномасштабного вторжения мужчина со своей женой выехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственному желанию обратился в "военный комиссариат Крыма". В результате его завербовал кадровый сотрудник 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра ГРУ Григорий Иванов, который работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

После этого, как уверяют силовики, юрист дал подписку о негласном сотрудничестве с РФ. Вместо этого ему присвоили оперативный псевдоним "Diezel" и дали 500 долларов "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Тогда как после возвращения в Одессу мужчина начал собирать разведданные. Также он пытался устанавливать контакты с местными правоохранителями, чтобы привлечь их к агентурной сети российских спецслужб.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — пояснили в СБУ.

Добавили, что российскому куратору сообщат о подозрении в шпионаже. Также СБУ идентифицировала жену юриста, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге и сотрудничает с российским ГРУ.

Напомним, 2 августа Фокус писал о задержании двух корректировщиков, которые собирали информацию о подразделениях ВСУ и наводили вражеские удары по Харькову. Также проверяют их причастность к наведению вражеских дронов по городу в ночь на 1 августа.

Тогда как 31 июля стало известно о задержании преподавателя в Запорожской области, который собирал сведения о дислокации и перемещении ВСУ на территории региона.