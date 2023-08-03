Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин в шестой раз прилетел в Беларусь, — "Беларускі Гаюн" (фото)

После "повара Путина", по словам аналитиков, на военном аэродроме Мачулище приземлился еще один бизнес-джет из России.

В четверг, 3 августа, в 08:55 основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прилетел в Беларусь. Его самолет приземлился на военном аэродроме Мачулищи в Минской области. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

"Сегодня в 8:55 на военный аэродром Мачулищи из Санкт-Петербурга снова прилетел бизнес-джет, связанный со структурами ЧВК "Вагнер", с регистр. номером RA-02878", — говорилось в сообщении.

Отметили, что самолет Евгения Пригожина уже в шестой раз прилетает в Беларусь. Тогда как после "мятежа" — это уже третий полет к белорусам. Однако самолет с регистрационным номером RA-02795 не является основным, который после визита в Беларусь находится в Москве с 19 июля.

Также, как отметили аналитики, на аэродроме Мачулищи совершил посадку еще один бизнес-джет из России — частный самолет Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893, который прилетел из Шереметьево в 09:20.

Напомним, 31 июля стало известно о том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отозвал всех наемников из отпусков и призвал их прибыть в лагеря на территории Беларуси. В частности, на 5 августа в Беларуси запланированы "неизвестные" мероприятия наемников под личным руководством Пригожина.

В отчете Института изучения войны за 31 июля говорилось о том, что ЧВК "Вагнер" может заменить российских военных как основного партнера белорусских вооруженных сил во время учений. В частности, эксперты считают, что "вагнеровцы" могут "попытаться заменить унаследованные отношения российско-белорусских подразделений".