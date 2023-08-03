Измотать российские силы: западные эксперты отметили изменения в тактике наступления ВСУ

Военные аналитики подчеркнули, что контрнаступление Сил обороны не провалилось — оно затянется на несколько месяцев до осени.

Украинское военное командование, вероятно, изменило тактику наступательных действий в ходе летней кампании. Теперь Силы обороны Украины сосредоточены на том, чтобы измотать противника с помощью артиллерии и ударов ракетами дальнего действия. О том как украинские войска реализуют наступательный потенциал рассказал военный эксперт Говард Альтман в материале The War Zone от 2 августа.

Прежде всего Альтман обратил внимание на публикацию в New York Times, где говорилось о том, что украинские войска отказались от попыток прорываться через минные поля под плотным огнем противника. Это происходит в то время, когда на юге страны идет переброска подразделений, личный состав которых проходил подготовку на Западе.

Эксперт привел мнение своего коллеги Роба Ли, который отметил, что украинские силы предприняли еще одну попытку прорвать позиции россиян на юге с помощью бронетехники, однако пока неясно были ли созданы предпосылки для прорыва истощенных войск противника.

И хотя украинским войскам удалось освободить ряд населенных пунктов, таких масштабных стратегических успехов, характерных для осени прошлого года, пока нет.

"Смена тактики является четким сигналом того, что надежды НАТО на значительные успехи украинских формирований, оснащенных новым оружием, прошедших новую подготовку и получивших вливание артиллерийских боеприпасов, не оправдались, по крайней мере, на данный момент", — цитирует Альтман американских журналистов.

Ситуация на поле боя вызывает вопросы о качестве подготовки, которую украинские бойцы получили от Запада, в том числе десятки миллиардов долларов военной помощи. Эксперты пришли к выводу, что график обучения личного состава Сил обороны все же был слишком сжатым. Это совпадает с выводами старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Стефана Гади, который отметил, что украинские войска с трудом применяют уроки, полученные в ходе ускоренной подготовки.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что контрнаступление ВСУ не провалилось — оно затянется на несколько месяцев до осени. Между тем вызывает озабоченность по поводу того, насколько долго Соединенные Штаты будут поддерживать темпы военной поддержки Украины на фоне недавних заявлений об оказании аналогичной помощи Тайваню.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, украинские войска продвинулись на флангах Бахмутского направления и отбили несколько контратак южнее населенного пункта Великая Новоселка. На этих участках фронта противник подтягивает резервы, но несет большие потери.