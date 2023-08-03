"Продвинулись вглубь обороны на 650 метров": в МВД рассказали об успехах НГУ на фронте

Подразделения Нацгвардии продолжают выполнять свои боевые задачи на Мелитопольском, Мариинском, Бердянском, Купянском, Херсонском направлениях и в приграничных районах Сумской области.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал об успехах Национальной гвардии Украины (НГУ) на фронте. В частности, подразделения одной из бригад смогли продвинуться на около 650 метров вглубь обороны противника и на полтора километра вдоль фронта. Также они смогли закрепиться на занятых позициях на Мелитопольском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны противника, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже на Мелитопольском направлении", — сказал Игорь Клименко.

По его словам, на Мелитопольском направлении нацгвардейцы продолжили наступательные действия в составе ударных группировок Сил обороны, тогда как на Мариинском и Бердянском направлениях НГУ и определенные силы удерживают рубежи обороны.

Клименко отметил, что украинские бойцы также надежно удерживают занимаемые рубежи на Купянском направлении, тогда как введение аэроразведки продолжают подразделения специального назначения.

В свою очередь в приграничных районах Сумской области бойцы НГУ осуществляют мероприятия для заблаговременного разоблачения намерений вражеских ДРГ, а на Херсонском направлении — выполняют мероприятия по гуманитарному разминированию и стабилизационные действия.

Напомним, 27 июля Фокус писал о том, как на Северском направлении бойцы Нацгвардии остановили попытку прорыва врага и уничтожили вражеские танки Т-90М "Прорыв". Тогда как 25 июля стало известно, что бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили врага и их технику на южном направлении. В частности, видео их работы опубликовал спикер областной ОВА Сергей Братчук.