Нацгвардия благодаря дронам эффективно уничтожает оккупантов и их технику на юге (видео)

Благодаря разведывательным дронам украинские защитники получают информацию о пребывании врагов на южном направлении.

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Бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной Гвардии Украины уничтожают оккупантов и их технику. Видео работы опубликовал в Telegram спикер областной Одесской военной администрации Сергей Братчук.

В заметке указано, что разведывательные дроны помогают украинским воинам вычислить технику, спрятанную в домах и на других позициях оккупированных территорий. Впоследствии уже по цели защитники запускают ударные беспилотники.

Нацгвардейцы в боях с россиянами в июле

Нацгвардейцы на востоке уничтожили российский танк вместе с БК. По словам главы МВД Игоря Клименко, в уничтожении российского танка участвовали военные из противотанкового взвода бригады "Рубеж", которая входит в состав "Гвардии наступления".

Также 20 июля бойцы НГУ рассказали, что российские войска уничтожали кварталы, лишив себя укрепленных позиций в районе Бахмута. Теперь, когда защитники имеют огневой контроль над городом, врагу сложно закрепиться на руинах. На Бахмутском направлении украинские защитники удерживают инициативу, продолжают продвижение по флангам. Те успехи, которые силы обороны имели в течение июня, в частности выход на нужные господствующие высоты, сейчас позволяют осуществлять огневой контроль.

Также 24 июля на Лиманском направлении у российских оккупантов во время одного штурма уменьшилось сразу на три современных танка Т-90-М "Прорыв". Все благодаря меткости бойцов НГУ и "негостеприимности" лиманских лесов.

Напомним, 25 июля дрон-камикадзе ВСУ влетел в убежище россиян. Бойцы Сил специальных операций дождались, когда оккупанты соберутся в одном месте, а затем взорвали их точным ударом беспилотника.