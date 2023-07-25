Нацгвардія завдяки дронам ефективно нищить окупантів та їхню техніку на півдні (відео)

Завдяки розвідувальним дронам українські захисники отримують інформацію щодо перебування ворогів на південному напрямку.

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Бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної Гвардії України нищать окупантів та їхню техніку. Відео роботи опублікував у Telegram спікер обласної Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

У дописі вказано, що розвідувальні дрони допомагають українським воїнам вирахувати техніку, заховану в будинках та на інших позиціях окупованих територій. Згодом вже по цілі захисники запускають ударні безпілотники.

Нацгвардійці у боях із росіянами у липні

Нацгвардійці на сході знищили російський танк разом із БК. За словами глави МВС Ігоря Клименка, у знищенні російського танка брали участь військові з протитанкового взводу бригади "Рубіж", яка входить до складу "Гвардії наступу".

Також 20 липня бійці НГУ розповіли, що російські війська знищували квартали, позбавивши себе укріплених позицій в районі Бахмута. Тепер, коли захисники мають вогневий контроль над містом, ворогу складно закріпитися на руїнах. На Бахмутському напрямку українські захисники утримують ініціативу, продовжують просування по флангах. Ті успіхи, які сили оборони мали протягом червня, зокрема вихід на потрібні панівні висоти, зараз дають змогу здійснювати вогневий контроль.

Також 24 липня на Лиманському напрямку в російських окупантів під час одного штурму поменшало одразу на три сучасних танки Т-90-М "Прорив". Усе завдяки влучності бійців НГУ та "негостинності" лиманських лісів.

Нагадаємо, 25 липня дрон-камікадзе ЗСУ влетів у прихисток росіян. Бійці Сил спеціальних операцій дочекалися, коли окупанти зберуться в одному місці, а потім підірвали їх точним ударом безпілотника.