Расселяют в домах украинцев: оккупанты завезли медицинский персонал на ВОТ, — ЦНС

По данным подполья, на временно захваченных территориях возникли проблемы с недостатком медицинского персонала среди россиян из-за ухода большинства специалистов.

На временно оккупированные территории Запорожской области был организован приезд медицинских специалистов и среднего медицинского персонала из России. Они были распределены по различным жилым помещениям, включая некоторые дома, которые принадлежат украинским гражданам. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

В источнике отмечают, что на временно оккупированных территориях возникли проблемы с недостатком медицинского персонала среди россиян из-за ухода большинства специалистов.

"На временно захваченных землях Запорожской области враг провел ротацию медицинского персонала. В частности, в регион завезли партию очередных гастролеров как врачей, так и средний медперсонал", — отметили в ЦНС.

В Сопротивлении отметили, что часто врачи из РФ подписывают контракты на постоянную работу на ВОТ, таким образом враг сменяет демографический состав на захваченных землях.

"Расселяют гастарбайтеров в захваченных у украинцев жилищах и общежитиях. За работу на ВОТ они получают увеличенную зарплату", — добавили там.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты активно превращают город в военный госпиталь. На территории рядом с бывшим детским санаторием, который оккупанты превратили в военный госпиталь с самого начала войны, наблюдается постоянное круглосуточное движение карет скорой помощи и грузовиков с ранеными оккупантами.

А во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области доставили автобусы с ранеными оккупантами. Больница интенсивной терапии в Мариуполе уже переполнена ранеными оккупантами.