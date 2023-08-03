В Украине создали гусеничные носилки для эвакуации раненых: чем помогут ВСУ (фото)

Грузоподъемность носилок составляет 150 кг, что позволит не только эвакуировать бойцов, но и использовать машину как транспорт.

На вооружении 125-й отдельной бригады появилась гусеничная машина для эвакуации раненых бойцов. Об этом сообщает АрмияInform.

Сейчас бойцы бригады ведут оборонительные действия на Лиманском направлении. Сейчас там активно пытается наступать враг, поэтому эвакуация раненых с поля боя особенно важна. Боевой медик с позывным "Клим" говорит, что однажды его эвакуационная группа из 7 бойцов попала под обстрел российских оккупантов из-за вражеского дрона. Тогда "накрывали" так, что бойцов думали, что могут не вернуться оттуда.

Носилки под обстрелами не понесешь быстро, поэтому эвакуация длилась целых два часа. После этого эпизода "Клим" вспомнил о разработчике из Славянска, который создал самоходные носилки.

Носилки имеют грузоподъемность в 150 кг

"Мы связались с этим человеком. Оказалось, что раньше он изготавливал игрушечные радиоуправляемые танчики для детей. Теперь переквалифицировался и разработал вот такие вот носилки. Волонтеры оплатили стоимость, это 70 тысяч гривен, и через две недели носилки были у нас", — объясняет "Клим".

Грузоподъемность носилок составляет 150 кг, а пульт радиоуправления действует на расстоянии до 100 метров. Поэтому эвакуационная группа уже уменьшилась с 7 до 2 бойцов.

"Все выглядит так: один кто-то идет впереди, на полсотни метров позади — раненый на носилках, а за ним, на таком же расстоянии, будет идти оператор с пультом, который будет управлять носилками, выбирая путь", — рассказывает разведчик "Камаз".

Управление носилками

В результате и российской артиллерии будет труднее их обнаружить. А если заметят, то отрабатывать по одному человеку, по мнению "Камаза", они не будут, потому что у них чувствуется снарядный голод.

Также скоро бойцы получат еще три такие носилки. Их планируют использовать не только для эвакуации раненых, но и для доставки на передовую боеприпасов и воды.

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