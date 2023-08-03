"Ботинки-пауки": ВСУ используют специальную обувь, чтобы минимизировать травмы (фото)

На опубликованных кадрах саперы 128-й отдельной бригады ТрО участвуют в подготовке с использованиям обуви, низ которой напоминает лапы пауков. Эта система защиты предотвращает или минимизирует травмы ног.

Несмотря на слухи о мирных переговорах, пока нет признаков скорого завершения войны в Украине, и Силы обороны продолжаются готовиться к новым боестолкновениям. Об этом сообщает Sky News.

"Ботинки-пауки" саперов из ВСУ "Ботинки-пауки" саперов из ВСУ Фото: Sky News

На новых кадрах саперы 128-й отдельной бригады территориальной обороны участвует в подготовке с использованиям "ботинок-пауков" — защитной системы, которая предотвращает или минимизирует травмы ног.

"Ботинки-пауки" саперов из ВСУ

Напомним, что 3 августа стало известно, что на Таврическом направлении дислоцировано порядка 150 тысяч россиян. Представитель группировки войск "Таврия" рассказал о том, что ВСУ не хватает авиации и систем ПВО для активного продвижения. При этом россияне постоянно пополняют свои резервы на оккупированных территориях.

Войскам РФ становится все сложнее обеспечивать подразделения вооружением и техникой по мере того, как склады с боеприпасами продолжают уничтожаться. За минувшие сутки уничтожены еще 6 складов.

Также сообщалось, что часть "вагнеровцев" расположилась вблизи с границей с Литвой. Президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что численность сил наемников Евгения Пригожина на территории Беларуси может возрасти до 10 тысяч. Литовский лидер предостерег от пренебрежительного отношения к появлению ЧВК "Вагнер" у границы Литвы и Польши.