Не пригоден к службе: какие болезни являются основанием для освобождения от мобилизации

Согласно законодательству Украины, часть мужчин из-за состояния здоровья не подпадают под мобилизацию.

В Украине с начала полномасштабного вторжения действует военное положение и общая мобилизация. При этом законодательством предусмотрен перечень заболеваний, при наличии которых не подлежат призыву на военную службу, даже в условиях режима военного положения. Список этих заболеваний прописан в Законе Украины "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию" в дополнении "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

С какими болезнями освобождают от военной службы

Люди, страдающие от серьезных патологий, освобождаются от обязанности проходить военную службу и мобилизации. Среди таких состояний включаются шизофрения, умственная отсталость, отсутствие конечностей, слепота и глухота.

Помимо этого, законодательство также определяет определенные заболевания, при которых человека могут временно или пожизненно освободить от службы, как в мирное время, так и в период военных действий. Это включает различные хронические заболевания, серьезные травмы, психические расстройства и другие состояния, которые могут быть препятствием для исполнения обязанностей военной службы.

К таким болезням относятся:

расстройства психики и поведения;

заболевания нервной системы – острая форма менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, системная атрофия, дегенеративные патологии, церебральная форма паралича, паралитический синдром, болезнь Паркинсона, миастемия дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго;

заболевания органов зрения – условно непригодными в военное время считаются лица, имеющие серьезные анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах;

болезни органов слуха – если лицо имеет стойкую, полную глухоту на оба уха или глухонемоту, имеющую выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера, то она не подлежит мобилизации;

болезни системы кровообращения – если тяжелые формы таких заболеваний, то человек непригоден к службе в армии;

болезни дыхательной системы – от службы в армии освобождаются мужчины, страдающие хронической формой бронхита и пневмонии, или имеющие тяжелую форму бронхиальной астмы;

патологии мочеполовой системы – тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз;

болезни пищеварительной системы – челюстно-лицевые аномалии, в частности, аномалии прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции;

заболевания костей – лица, страдающие выраженной деформацией или дефекты пальцев кисти, стоп; тяжелую форму плоскостопия; фибробластические патологии с нарушением двигательной активности, не подлежащие призыву;

тяжелая форма вирусных гепатитов, плохо поддающаяся лечению и сопровождающаяся выраженным нарушением в работе органов и систем;

онкологические заболевания – лица, имеющие онкозаболевание и установленный неизлечимый диагноз, не могут быть мобилизованы на военную службу;

ВИЧ-инфекция – если сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов, другими уточненными заболеваниями, то человек считается непригодным к военной службе.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила мобилизации. Пресс-секретарь территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея рассказала, какие три вида повесток могут получить военнообязанные мужчины в августе.

1 августа Фокус рассказывал, каких мужчин во время мобилизации могут отправить на фронт в августе и что ждет военнообязанных без боевого опыта. В частности, мобилизовать могут каждого — как годного, так и ограниченно годного по состоянию здоровья.