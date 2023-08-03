В преддверии выборов: на захваченных территориях жителей включают в партию "Единая Россия"

По данным ЦНС, за успешную вербовку новых членов партии коллаборантам обещают предоставить определенные материальные вознаграждения.

На территориях, которые временно находятся под оккупацией, планируются предстоящие выборы. Там зарегистрированные сотрудники государственных предприятий подвергаются давлению с целью заставить их подать заявления о вступлении в партию "Единая Россия". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Да, на ВОТ Луганщины и Донетчины всем работникам промышленных предприятий и учебных заведений сообщили о необходимости написать заявление в состав партии международного преступника Владимира Путина — "Единая Россия", — говорится в сообщении.

По информации от ЦНС, участникам принудительной паспортизации дается указание предлагать владельцу паспорта Российской Федерации присоединиться к партии "Единая Россия". За успешную вербовку новых членов партии обещают предоставить определенные материальные вознаграждения.

Напомним, что россияне, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, выступают за возможность легализации преступлений, совершенных до 30 сентября 2022 года. То есть, россияне планируют легализовать мародерство, захват помещений и другие преступления оккупантов.

1 августа сообщалось, что РФ разрешит "голосовать" тем, кто не взял вражеский паспорт во время "выборов" на оккупированных территориях. Для жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей установили особые правила с учетом "специфики" регионов.