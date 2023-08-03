В группировке "Таврия" рассказали, почему замедлилось украинское контрнаступление (видео)

Основными причинами, удалось узнать журналистам, выступают плотное минирование местности российскими оккупантами и недостаточное количество авиации.

На Таврическом направлении украинские военные продвинулись на 650 метров в районе Роботино, в этом регионе продолжаются очень тяжелые бои. Об этом рассказал заместитель командующего группировки "Таврия" Сергей Кузьмин в эфире "Радио Свобода".

Что замедляет контрнаступление ВСУ?

"Существует очень плотное заминирование территорий, это один из факторов. Также очень много подразделений рашистов на этом направлении, они за каждый метр цепляются, пытаются устоять, держать, но им это не удается", — рассказал он.

По словам Кузьмина на замедление контрнаступления влияет и недостаточное количество авиации.

"У нас не хватает авиации. У нас недостаточное количество ПВО, также на этих направлениях увеличились артиллерийские обстрелы со стороны рашистов. Это тоже влияет на движение и скорость продвижения", — добавил он.

Какие войска РФ находятся на Таврическом направлении?

Представитель группировки "Таврия" отметил, что на этом направлении развернуты преимущественно российские мотострелковые подразделения, на первой линии стоят штурмовые подразделения "Z", а также "очень много подразделений морской пехоты".

В чем важность Старомайорского в Донецкой области?

Несмотря на то, что 27 июля ВСУ освободили населенный пункт Старомайорское, армия РФ отчаянно пытается отбить это село.

"Они считают, что Старомайорское и Урожайное это их плацдарм поэтому за них они очень ожесточенно борются, а Старомайорское постоянно находится под огневым воздействием оккупантов и там сейчас идут очень ожесточенные бои. Там вообще не осталось ни одного целого дома, село разрушено до основания", — рассказал Кузьмин.

По словам заместитель командующего группировки "Таврия", Старомайорское очень важно для Украины и открывает возможность освобождать другие населенные пункты.

Фото: deepstatemap.live

Что происходит на Авдеевском направлении?

Кузьмин отметил, что на этом направлении сейчас продолжается оборонительная операция. О расстоянии расположения российских войск от Авдеевки он не может рассказать.

Фото: deepstatemap.live

Есть ли продвижение в районе Роботино Запорожской области?

Заместитель командующего группировки "Таврия" отметил, что за последние сутки украинские военные продвинулись в районе Роботино на 650 метров, сейчас там продолжаются тяжелые бои.

"Населенный пункт Роботино может оно сыграть значительную роль в освобождении Токмака (Запорожская область — ред.)", — подчеркнул Кузьмин.

Фото: deepstatemap.live

Также, 3 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин рассказал, что на юге Украины находится около 150 тысяч российских оккупантов.

Напомним, что 28 июля в МВД рассказали о сложностях контрнаступления на юге Украины. По словам министра Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику.