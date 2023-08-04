"Не надо питать иллюзий": в Пентагоне заявили, что ВСУ предстоит "тяжеля битва" (видео)

Спикер Пентагона Патрик Райдер отметил, что борьба, которую ведет Украина, не является легкой. Он также выразил уверенность в том, что у украинцев есть значительный боевой потенциал, который они могут использовать в любое время и в любом месте.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер призвал не питать иллюзий касательно контрнаступления Сил обороны Украины, отметив, что борьба украинцев не является легкой. Об этом он сказал на брифинге 3 августа.

Журналисты спросили спикера оборонного ведомства, справедливы ли замечания о том, что США слишком медленно поставляли Украине некоторые виды вооружений, что могло усложнить ситуацию для украинцев.

"Вовсе нет. Я думаю, что мы были очень энергичны, предоставляя Украине различные возможности — и когда я говорю "мы", то это Соединенные Штаты и международное сообщество", — сказал Патрик Райдер.

Представитель Пентагона отметил, что США принимают участие в обучении украинцев с 2014 года. По его словам, после начала полномасштабной войны американские дипломаты буквально каждый месяц встречались с союзниками и партнерами, которых более 50, чтобы выяснить потребности Украины и предоставить ей помощь.

Брифинг пресс-секретаря Пентагона

Патрик Райдер подчеркнул, что РФ неспровоцировано вторглась на территорию соседней страны, а российские военные убили тысячи невинных людей.

"И поэтому не надо питать иллюзий, что эта — эта борьба, в которой оказалась Украина, — легкая борьба. У России было время построить оборону на своих оккупированных территориях, а Украина вступает с ними в бой, и это будет тяжелая битва", — сказал спикер Пентагона.

В то же время Патрик Райдер выразил уверенность в том, что у Украины есть значительный боевой потенциал и что украинские военные собираются использовать его в любое время и в любом месте по своему выбору.

Напомним, 2 августа в The New York Times сообщили со ссылкой на официальных лиц США и аналитиков, что Силы обороны Украины на данный момент изменили тактику ведения войны, сосредоточившись на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности.

По данным The Washington Post от 3 августа, ВСУ стремятся к тому, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым и в последнее время изменили подход к контрнаступлению на юге, чтобы прорваться через окопы, противопехотные и противотанковые минные поля российских войск.