Наводил "Грады": СБУ задержала на Полтавщине топ-соратника Кивы (фото)

Следователи установили, что для получения информации подозреваемый "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на Донецком направлении.

Служба безопасности Украины задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который корректировал российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на Донецком направлении, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным Службы безопасности, депутат входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

Для получения разведывательной информации о дислокации ВСУ, он "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи, выведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможного перемещения на линии фронта.

Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Фейсбуке. Эту информацию российские спецслужбы использовали для корректировки обстрелов, в частности из "Градов", позиций наших защитников.

Более того, как утверждают правоохранители, подозреваемый в соцсетях публиковал провокационные комментарии, в которых пытался дискредитировать командование подразделений ВСУ. Его сообщения российские телеканалы использовали для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ и избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Депутату поселкового совета грозит до 8 лет лишения свободы.

Также следователи проверяют информацию о его возможном сотрудничестве с беглым нардепом Кивой.

В Полтавской области СБУ задержала предателя Фото: СБУ

В Полтавской области СБУ задержала предателя Фото: СБУ

Напомним, СБУ разоблачила чиновника Нацгвардии, который "премировал" себя и подчиненных на миллион гривен. В СБУ сообщили, что в учебном центре Нацгвардии ежемесячно выписывали боевые премии на сумму 100 тысяч гривен. В то же время никто из фигурантов дела на передовой не был.

Фокус ранее писал, что 3 августа сотрудники Государственного бюро расследований задержали топ-чиновника Киевской городской военной администрации, который также занимал должность начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Подозреваемый организовал схему, благодаря которой военнообязанные мужчины выезжали за границу. За свои услуги чиновник просил по 10 тысяч долларов.