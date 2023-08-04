Результатов не будет: переговоры в Саудовской Аравии не приведут к миру в Украине, — Белый дом

По словам Джона Кирби, переговоры в Джидде нацелены на разработку механизмов, которые бы обеспечивали защиту территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Однако говорить о достижении реального результата пока рано.

Предстоящие переговоры о мирном плане по Украине, организованные Саудовской Аравией, вероятно, не принесут "значительных результатов". Скорее, это станет лишь продолжением дискуссии о формуле мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

"Частично цель здесь заключается в том, чтобы большую часть международного сообщества ознакомить с формулой мира президента Зеленского и попытаться заручиться определенной поддержкой для этого движения вперед", — заявил он.

Кирби отметил, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины является ключевым компонентом процесса мира. Он подчеркнул, что вся формула мира, предложенная Зеленским, базируется на этой основной идее. Учитывая это, переговоры в Джидде нацелены на разработку механизмов, которые бы обеспечивали защиту территориальной целостности Украины и ее суверенитета.

Он заявил, что важно помнить, что это не мирные переговоры и не переговоры о прекращении войны.

"Люди не должны смотреть на встречу в Джидде как на форум, через который можно достичь определенных и ощутимых результатов. На самом деле речь идет о постоянном разговоре о том, как может выглядеть эта формула мира", — подчеркнул он.

По вопросу о привлечении России к мирным переговорам, Кирби отметил, что это будет возможно тогда, когда президент Украины Владимир Зеленский будет готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он уточнил, что на данный момент такой готовности со стороны Зеленского пока не наблюдается.

"Перспективы Зеленского, перспективы Украины должны быть основополагающим элементом. Их нужно полностью уважать во время переговоров", — сказал он.

Он подчеркнул, что пока трудно определить временные рамки того, как будет выглядеть "справедливый и длительный мир".

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы украинские Вооруженные силы могли быть успешными в своем контрнаступлении, чтобы они могли отбить у российских войск еще больше территории, которая им принадлежит, и, надеюсь, подтолкнуть Путина к переговорам", — заявил Кирби.

Он выразил надежду, что все больше стран в мировом сообществе начинают осознавать, что действия, предпринятые руководством России под руководством Путина, нарушают устав Организации Объединенных Наций, являются незаконными и неспровоцированными. Он также подчеркнул, что эти действия могут привести к усугублению голода во многих странах и ухудшению продовольственной безопасности.

"Многие, многие африканские лидеры осознают, что проблемы, которые они испытывают на континенте, напрямую связаны с тем, что Путин делает в Украине", — заявил он.

Напомним, 2 августа спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер комментируя тот факт, что Россия не будет участвовать в мирных переговорах в Саудовской Аравии, отметил, что Кремль пока не готов обсуждать вещи, которые касаются дипломатического завершения войны.

Напомним также, 30 июля были анонсированы мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии без участия России. Одной из главных целей этой встречи является привлечение Китая к мирной формуле и информирование тех стран, где у РФ больше влияния, чем у Украины.