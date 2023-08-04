Оккупанты придумали, как заманивать россиян на оккупированные территории Украины, — ЦНС

Для россиян на временно оккупированных территориях Украины действует дешевая ипотечная программа, сообщают в подполье. Оккупационные власти пытаются изменить демографический состав населения.

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты создали дешевые ипотеки для россиян, однако те не спешат переезжать. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты ввели дешевые ипотеки на временно оккупированных территориях, но россияне не спешат ехать в Украину", — говорилось в сообщении.

Отметили, что ипотека не пользуется спросом. Россияне не хотят переезжать и покупать жилье в зоне боевых действий на территории другой страны. В связи с этим Кремль ввел обязательное государственное страхование на случай потери жилья.

Таким образом оккупационная власть пытается на временно оккупированных территориях заменить украинцев русскими, изменить демографический состав населения.

"Однако все эти надежды напрасны, ведь все захваченные территории будут освобождены, что понимает большинство самих россиян, несмотря на пропагандистский экстаз Москвы", — добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, 3 августа в Центре национального сопротивления сообщили, что враг пытается изменить демографический состав на оккупированных территориях. Для этого они предлагают увеличенную заработную плату российским медикам. В результате некоторые врачи начали переводиться в оккупированные территории на постоянную основу.

Тогда же в ЦНС заявили, что накануне так называемых "выборов" жителей оккупированных территорий включают в партию "Единая Россия". В частности, коллаборационистам обещают предоставить материальные вознаграждения за успешную вербовку новых членов партии.