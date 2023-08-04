БДК "Оленегорский горняк". Что известно о российском корабле, который попал под удар в Новороссийске

Несмотря на нежелание Минобороны РФ признавать факт удачной атаки по десантному кораблю "Оленегорский горняк", российские военкоры отметили, что морской дрон беспрепятственно подошел к кораблю и нанес удар в левый борт. Это произошло из-за расхлябанности экипажа, который не среагировал на угрозу и не открыл огонь из штатного вооружения.

Акватория Черного моря стала далеко не безопасным местом для военного флота Российской Федерации, несмотря на бравурные заявления Минобороны РФ на фоне выхода Москвы из зерновой сделки о военных учениях и успешных поражениях условных целей. И пока российские корабли изображают блокаду торговых путей в Черном море, в ночь на 4 августа возле Новороссийска пострадал от атаки безэкипажного морского аппарата (USV) большой десантный корабль (БДК) РФ "Оленегорский горняк". Фокус собрал информацию о том как создавался корабль, каким образом он попал в Новороссийск, и что означает для Кремля потеря очередного военного корабля в Черном море.

Как и для каких целей создавался БДК

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" проекта 775 был заложен и построен на судоверфи "Stocznia Polnocna" в Гданьске в период с 1974 по 1976 годы. Изначально корабль имел название "СДК-91", а после того, как был спущен на воду и введен в состав Северного флота в 1976 году, корабль был переименован в "БДК-91". В 2000 году корабль очередной раз переименовали в "Оленегорский горняк" в связи с установлением шефства над кораблем Оленегорским горно-обогатительным комбинатом.

Корабли такого класса предназначены для переброски и высадке морского десанта, тяжелой бронетехники и танков на побережье. Учитывая серьезный возраст БДК в 2016 году был отправлен на АО "33 СРЗ" в городе Балтийск на капитальный ремонт, и как позже выяснилось на модернизацию. Как сообщала пресс-служба Северного флота РФ, за время нахождения в ремонтном доке, на корабле модернизировали значительную часть вооружения и оборудования, и все механизмы и узлы были проверены на работоспособность.

В 2019 году корабль вывели из дока, после чего начались швартовые и позже ходовые испытания.

Характеристики корабля

Конструкция

Водоизмещение корабля составляет 4080 тонн, при этом длина БДК 112,5 м, ширина — 15 м и осадка 3,7 м. Силовая установка представляет собой два дизельных двигателя мощностью в 9600 л.с. каждый и три дизель-генератора, способных развивать скорость в 32 км/ч (16 узлов). Автономность плавания БДК – 6 месяцев.

Размеры и конструкция корабля позволяют ему брать на борт:

10 средних танков и 340 человек;

12 единиц бронетехники и 340 человек;

3 средних танка, 3 САУ 2С9 "Нона-С", 5 МТ-ЛБ, 4 грузовых автомашины и 313 человек.

Или:

вариант 1 — 13 основных танков;

вариант 2 — 13 БТР;

вариант 3 — 20 грузовых автомобилей;

личный состав десанта (при всех вариантах загрузки) — 150 человек.

Особенностью данного корабля является кормовая надстройка в виде герметичного откидного лацпорта, необходимого для погрузки техники с пирса при швартовке кормой. Через весь корпус корабля проходит трюм для перевозки бронетехники, который соединен с лацпортом. Утверждается, что благодаря конструкции корабля, десантирование амфибийной техники в море возможно при волнении до 4 баллов.

Основные характеристики

Водоизмещение — 4080 тонн.

Длина — 112,5 метра.

Ширина — 15 метров.

Осадка — 3,7 метра.

Скорость — 16 узлов.

Дальность плавания — 6000 миль при 12 узлах.

Экипаж — 87 человек (по другим данным — 98 человек).

Вооружение

Корабль оснащен:

двумя пусковыми установками ПУ МС-73 РСЗО А-215 "Град-М" калибра 122-мм с дальностью ведения огня до 21 км.

двумя спаренными 57-мм АУ АК-725 с дистанционным наведением с дальностью стрельбы до 13 километров;

одной установкой АК-176 с дальностью стрельбы до 12 километров;

двумя установками АК-630М с дальностью стрельбы свыше 8 км;

четырьмя пусковыми установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

Как "Оленегорский горняк" попал в Новороссийск

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину, а именно 9 февраля 2022 корабль "Оленегорский горняк" и два других БДК Северного флота РФ – "Петр Моргунов" и "Георгий Победоносцев" проследовали через Босфор из Средиземного в Черное море. По этому случаю в Минобороны РФ заявили, что эти корабли направились в акваторию Черного моря для участия в совместных учениях.

Между тем военные эксперты в начале февраля прошлого года говорили, что Россия может создать группировку из 12 десантных кораблей предположительно у берегов Одессы для будущей высадки десанта в рамках полномасштабной агрессии против Украины. Сообщалось, что при этом общее количество живой силы могло достигнуть до 5 тыс. человек. Однако эксперты сошлись во мнении, что высадка морского десанта при минусовых температурах маловероятна — как показали дальнейшие события, десант не высадился и позже, поэтому фактически группировка из БДК оказалась не у дел.

Офицер Армии обороны Израиля и редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин обратил внимание на репортаж в российских СМИ о том, какую функцию выполнял "Оленегорский горняк" с 11 июля 2023. В материале было сказано, что БДК занимался переправкой через Керченский пролив фур с дальнобойщиками и легковых авто с туристами, которые размещались в танковых трюмах.

"В моменты наплыва туристов корабль может обеспечить перевозку порядка 200 человек. Обслуживанием Керченской переправы "в сезон" занимается, в том числе, и БДК "Калининград". Корабли совершали по пять-шесть рейсов за сутки — каждый", — говорится в сообщении.

Атака беспилотников 4 августа 2023

4 августа стало известно, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" пострадал у берегов Новороссийска в результате атаки морского беспилотника. Уже в 06:50 утра пресс-служба Минобороны РФ заявила, что ВСУ "осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", но атаки были якобы отражены "огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы".

Российские СМИ также сначала победоносно заявили, что экипаж корабля успешно отбил атаку USV, применив штатное вооружение, но позже были опубликованы видео с камеры дрона, атаковавшего корабль. Как выяснилось, беспилотник без какого-либо сопротивления приблизился к цели и ударил в левый борт корабля. Исходя из других опубликованных видео можно предположить, что БДК получил пробоину в корпусе из-за чего сильно накренился на левый борт.

Тут же российские СМИ отчитались, что "Оленегорский горняк" был благополучно отбуксирован на базу, где будет отремонтирован через три недели. Однако в комментариях пользователи сети задались вопросом, каким образом корабль получил такой серьезный крен, если дрон ударил в место, где находится трюм для хранения бронетехники, который оснащен мощными насосами для откачки воды.

Оптимизм российских пропагандистов не разделяют и некоторые российские военкоры. В частности Александр Коц в своем Telegram намекнул на расхлябанность российских моряков и в целом на несения службы российских военных в тылу "на расслабоне". По его словам, корабль был подбит из-за того, что экипаж не был готов к атаке и не отреагировал на угрозу.

"По безэкипажнику никто не стрелял, его, судя по всему, даже не заметили. К счастью, дрон нес недостаточно взрывчатки, чтобы потопить БДК", — написал Коц.

Военкор добавил, что очевидно теперь украинские военные обладает "длинной рукой" и способны ей дотянуться очень далеко, поэтому даже такое место, как Новороссийск, не может быть в безопасности.

"Однако пора бы уже понять, что противник обладает "длинной рукой" и способен ей дотянуться очень далеко. Тянуть службу "на расслабоне" сегодня – преступление. Тыла больше не существует", — подчеркнул он.

Комментарии украинской стороны

Между тем официальные украинские лица заявили, что поданная россиянами информация об атаке российского десантного корабля "Оленегорский горняк" надводными дронами является провокацией. В частности, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода" отметила, что сведения российской стороной были поданы с позиции жертвы.

"Вся ситуация, которая была подана, визуализирована, скажем так, она укладывается в те рамки провокаций на море, которые были обещаны российской стороной для обвинения Украины как страны, которая не может обеспечивать морскую безопасность и неблагонадежна касательно порядка ведения навигации в Черном море", — подчеркнула Гуменюк.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя событие, отметил, что ситуация с использованием украинских дронов в акватории Черного моря свидетельствует, об "изменении правил игры" и конце московскому шантажу.

Отметим, что на момент публикации российские официальные источники не подтвердили факт повреждения корабля "Оленегорский горняк". Также продолжают молчать и в Минобороны РФ.