По словам журналистов, только в первой половине 2023 года Москва потратила на оборону на 600 млрд рублей. Это больше, чем те 4,98 триллиона рублей, которые она изначально запланировала на весь 2023-й год.

Россия удвоила свои расходы на оборону на 2023 года. Теперь эта сумма достигла более чем 100 млрд долларов, что составило третью часть всех государственных расходов РФ. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на правительственный документ.

По словам журналистов, это проливает свет на расходы РФ на войну против Украины. Так, только в первой половине 2023 года Москва потратила на оборону на 600 млрд рублей. Это больше, чем те 4,98 триллиона рублей, которые она изначально запланировала на весь 2023-й год.

Так, как пишет издание, расходы на оборону РФ за первые 6 месяцев 2023 года составили 5,59 трлн рублей. Таким образом, Россия уже израсходовала 57,4% своего нового годового оборонного бюджета.

Правительство и Минфин России не ответили журналистам, чтобы прокомментировать эти цифры.

Как сказано в материале, рост военных расходов поддерживает умеренное восстановление экономики России за счет роста промышленного производства. Однако уже наблюдается дефицит бюджета в размере около 28 миллиардов долларов. Ситуация усугубляется падением доходов от экспорта. Увеличение расходов на оборону может еще больше увеличить дефицит.

Журналисты заявили, что Россия потратила 19,2% на оборону за первые шесть месяцев от всех первоначально запланированных расходов бюджета на 2023 год в целом. В период с 2011 по 2022 год Россия тратила минимум 13,9% и максимум 23% своего бюджета на оборону.

Напомним, что ВС РФ обстреливают Украину ракетами, которыми Киев в 90-х рассчитался за газ. Соглашение о передаче ракет было заключено в Ялте между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина.

Также сообщалось, что российские военкоры заявили о бессилии армии РФ перед артиллерией НАТО. Российские военные жалуются, что ВС РФ имеют большие потери на участках, где преобладает западная артиллерия, а также отмечают развитость западной спутниковой разведки.