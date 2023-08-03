ВС РФ обстреливают Украину ракетами, которыми Киев в 90-х рассчитался за газ (фото, видео)

Соглашение о передаче ракет было заключено в Ялте между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина.

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Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые официальный Киев передал Москве в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода).

В руки к журналистам попали соглашение между Кабмином и правительством РФ, заключенное в 199 году и список номеров переданных России ракет. Медийщики сопоставили их с номерами ракет Х-55, которыми ВС РФ обстреливали территорию Украины во время полномасштабного вторжения, и обнаружили, что часть из них совпадает. Часть из этих ракет сбила ПВО, а часть попала в жилые дома.

Соглашение о передаче ракет было заключено в Ялте между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина. Согласно ему, Киев в качестве погашения долга за потребленный российский газ передал Москве 8 тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и 3 Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. Сумма долга перед РФ тогда составила 275 миллионов гривен.

Три ракеты из списка украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и Киевской области, еще одна попала в дом в столице в конце 2022 года, в результате чего погибла женщина. Одна ракета попала в дом в Киевской области, в результате чего пострадал ребенок.

Еще несколько ракет журналисты "Схем" идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, которые получили от источников в правоохранительных органах.

В общем журналистам удалось обнаружить номера более десяти ракет, которые ранее передали России, а 23 года спустя РФ запустила их по территории Украины.

Часть из этих сбитых ракет сейчас хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Напомним, что ВС РФ из-за нехватки пилотов принялись собирать курсантов военных училищ в России. Будущие пилоты тренируются, обстреливая территорию приграничной Сумской области неуправляемыми ракетами.

Ранее сообщалось, что Z-войска жалуются, что ВС РФ имеют большие потерина участках, где преобладает западная артиллерия, а также отмечают развитость западной спутниковой разведки.