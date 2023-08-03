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ЗС РФ обстрілюють Україну ракетами, якими Київ в 90-х розрахувався за газ (фото, відео)

війна рф проти україни, росія атакує ракетами, якими київ розрахувався за газ, угода між кабіном україни та путіним
Журналісти встановили, що РФ атакувала Україну щонайменше 10 ракетами зі списку

Угода про передавання ракет була укладена у Ялті між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна.

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Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які офіційний Київ передав Москві у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

У руки до журналістів потрапили угода між Кабміном та урядом РФ, укладена в 199 році і список номерів переданих Росії ракет. Медійники співставили їх з номерами ракет Х-55, якими ЗС РФ обстрілювали територію України під час повномасштабного вторгнення, і виявили, що частина з них співпадає. Частину з цих ракет збила ППО, а частина влучила у житлові будинки.

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Угода про передавання ракет була укладена у Ялті між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна. Згідно з нею, Київ у якості погашення боргу за спожитий російський газ передав Москві 8 важких бомбардувальників Ту-160 і 3 Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. Сума боргу перед РФ тоді склала 275 мільйонів гривень.

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Три ракети зі списку українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та на Київщині, ще одна влучила в будинок у столиці наприкінці 2022 року, внаслідок чого загинула жінка. Одна ракета поцілила будинок на Київщині, в результаті чого постраждала дитина.

Ще кілька ракет журналісти "Схем" ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, які отримали від джерел у правоохоронних органах.

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Загалом журналістам вдалося виявити номери понад десяти ракет, які раніше передали Росії, а 23 роки потомуЗС РФ запустила їх по території України.

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Частина з цих збитих ракет нині зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Нагадаємо, що ЗС РФ через нестачу пілотів заходилися збирати курсантів військових училищ у Росії. Майбутні пілоти тренуються, обстрілюючи територію прикордонної Сумської області некерованими ракетами.

Раніше повідомлялося, що Z-військори скаржаться, що ЗС РФ мають великі втрати на ділянках, де переважає західна артилерія, а також відмічають розвиненість західної супутникової розвідки.