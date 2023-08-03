Угода про передавання ракет була укладена у Ялті між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна.

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Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які офіційний Київ передав Москві у 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

У руки до журналістів потрапили угода між Кабміном та урядом РФ, укладена в 199 році і список номерів переданих Росії ракет. Медійники співставили їх з номерами ракет Х-55, якими ЗС РФ обстрілювали територію України під час повномасштабного вторгнення, і виявили, що частина з них співпадає. Частину з цих ракет збила ППО, а частина влучила у житлові будинки.

Угода про передавання ракет була укладена у Ялті між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна. Згідно з нею, Київ у якості погашення боргу за спожитий російський газ передав Москві 8 важких бомбардувальників Ту-160 і 3 Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. Сума боргу перед РФ тоді склала 275 мільйонів гривень.

Три ракети зі списку українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та на Київщині, ще одна влучила в будинок у столиці наприкінці 2022 року, внаслідок чого загинула жінка. Одна ракета поцілила будинок на Київщині, в результаті чого постраждала дитина.

Ще кілька ракет журналісти "Схем" ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, які отримали від джерел у правоохоронних органах.

Загалом журналістам вдалося виявити номери понад десяти ракет, які раніше передали Росії, а 23 роки потомуЗС РФ запустила їх по території України.

Частина з цих збитих ракет нині зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Нагадаємо, що ЗС РФ через нестачу пілотів заходилися збирати курсантів військових училищ у Росії. Майбутні пілоти тренуються, обстрілюючи територію прикордонної Сумської області некерованими ракетами.

Раніше повідомлялося, що Z-військори скаржаться, що ЗС РФ мають великі втрати на ділянках, де переважає західна артилерія, а також відмічають розвиненість західної супутникової розвідки.