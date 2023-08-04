Морпехи за неделю уничтожили 3 пункта управления и 178 квадрокоптеров россиян, — ВМС (видео)

Подразделения морской пехоты также уничтожили 78 оккупантов, 11 единиц техники, 6 хранилищ с боеприпасами, 4 минометы и 3 катера.

В командовании Военно-морских сил ВСУ отчитались об успехах на фронте за последнюю неделю, а именно в период с 29 июля по 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"Подразделения ВМС в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации", - говорится в сообщении.

За неделю морскими пехотинцами было уничтожено:

78 оккупантов;

4 боевые бронированные машины;

6 единиц автомобильной техники;

1 единицу специальной техники;

3 пункта управления;

6 хранилищ с боеприпасами;

4 миномёта;

1 БПЛА тактического уровня;

178 квадрокоптеров;

3 единицы катеров и других плавсредств.

Движение российских кораблей

Через неделю, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Черное море — 124 судна, из них 20 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море — 98 судов, из них 23 двигались из пролива Босфор.

"Указанные суда осуществляли движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — сообщили в командовании ВМС ВСУ.

Количество кораблей-ракетоносителей вблизи Украины

По состоянию на 4 августа на 10 утра ситуация такова:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет до 4 ракет;

в Азовском море находится 3 вражеских корабля;

в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

Напомним, что 4 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ якобы атаковали бухту Новороссийска с применением двух надводных дронов. В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что атаку успешно отбили силами морского флота.

Позже, в тот же день, украинские журналисты со ссылкой на свои источники сообщили, что атака на десантный корабль "Оленегорский горняк" — это межведомственная операция СБУ и ВСУ. По данным СМИ, дрон был начинен 450 килограммами тротила.

После этого, пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что информация, поданная россиянами об атаке российского десантного корабля "Оленегорский горняк" надводными дронами — провокация для того, чтобы выставить Украину в невыгодном свете.