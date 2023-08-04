Морпехи за неделю уничтожили 3 пункта управления и 178 квадрокоптеров россиян, — ВМС (видео)
Подразделения морской пехоты также уничтожили 78 оккупантов, 11 единиц техники, 6 хранилищ с боеприпасами, 4 минометы и 3 катера.
В командовании Военно-морских сил ВСУ отчитались об успехах на фронте за последнюю неделю, а именно в период с 29 июля по 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
"Подразделения ВМС в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации", - говорится в сообщении.
За неделю морскими пехотинцами было уничтожено:
- 78 оккупантов;
- 4 боевые бронированные машины;
- 6 единиц автомобильной техники;
- 1 единицу специальной техники;
- 3 пункта управления;
- 6 хранилищ с боеприпасами;
- 4 миномёта;
- 1 БПЛА тактического уровня;
- 178 квадрокоптеров;
- 3 единицы катеров и других плавсредств.
Движение российских кораблей
Через неделю, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:
- в Черное море — 124 судна, из них 20 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море — 98 судов, из них 23 двигались из пролива Босфор.
"Указанные суда осуществляли движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — сообщили в командовании ВМС ВСУ.
Количество кораблей-ракетоносителей вблизи Украины
По состоянию на 4 августа на 10 утра ситуация такова:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет до 4 ракет;
- в Азовском море находится 3 вражеских корабля;
- в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Напомним, что 4 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ якобы атаковали бухту Новороссийска с применением двух надводных дронов. В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что атаку успешно отбили силами морского флота.
Позже, в тот же день, украинские журналисты со ссылкой на свои источники сообщили, что атака на десантный корабль "Оленегорский горняк" — это межведомственная операция СБУ и ВСУ. По данным СМИ, дрон был начинен 450 килограммами тротила.
После этого, пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что информация, поданная россиянами об атаке российского десантного корабля "Оленегорский горняк" надводными дронами — провокация для того, чтобы выставить Украину в невыгодном свете.