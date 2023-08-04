Морпіхи за тиждень знищили 3 пункти управління та 178 квадрокоптерів росіян, — ВМС (відео)

Підрозділи морської піхоти також знищили 78 окупантів, 11 одиниць техніки, 6 сховищ з боєприпасами, 4 міномети та 3 катери.

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У командуванні Військово-морських сил ЗСУ відзвітували про успіхи на фронті за останній тиждень, а саме у період з 29 липня по 4 серпня. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації", йдеться у повідомленні.

За тиждень морськими піхотинцями було знищено:

78 окупантів;

4 бойові броньовані машини;

6 одиниць автомобільної техніки;

1 одиницю спеціальної техніки;

3 пункти управління;

6 сховищ з боєприпасами;

4 міномети;

1 БПЛА тактичного рівня;

178 квадрокоптерів;

3 одиниці катерів та інших плавзасобів.

Рух російських кораблів

За тиждень, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 124 судна, з них 20 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 98 суден, з них 23 рухались з протоки Босфор.

"Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — повідомили у командуванні ВМС ЗСУ.

Кількість кораблів-ракетоносіїв поблизу України

Станом на 4 серпня на 10-ту ранку ситуація така:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет;

в Азовському морі знаходиться 3 ворожі кораблі;

в Середземному морі – 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Нагадаємо, що 4 серпня в Міноборони Росії повідомили, що ЗСУ нібито атакували бухту Новоросійська із застосуванням двох надводних дронів. В оборонному відомстві країни-агресора заявили, що атаку успішно відбили силами морського флоту.

Пізніше, того ж дня, українські журналісти з посиланням на свої джерела повідомили, що атака на десантний корабель "Оленегорский горняк" — це міжвідомча операція СБУ і ЗСУ. За даними ЗМІ, дрон був начинений 450 кілограмами тротилу.

Після цього, речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що інформація, подана росіянами про атаку російського десантного корабля "Оленегорский горняк" надводними дронами — провокація для того, щоб виставити Україну в невигідному світлі.