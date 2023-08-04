За снятие с учета: СБУ поймала на взятке военкома в Полтавской области (фото)
По данным следствия, полковник потребовал и получил взятку за снятие с воинского учета транспортного средства, принадлежащего одному из предприятий.
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Офис генпрокурора и СБУ
"На получении неправомерной выгоды разоблачен начальник Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По информации, полученной от следствия, выяснилось, что военком потребовал и получил взятку за снятие с воинского учета транспортного средства, принадлежащего одному из предприятий, занимающемуся хозяйственной деятельностью в Полтавской области.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Напомним, 2 августа сообщалось, что военком на Закарпатье получил подозрение за то, что заставлял солдат строить ему дом. Начиная с марта 2023 года, украинские военные вместо службы занимались строительными работами на участке, принадлежащем военкому Ужгородского района, рассказали в ГБР.
А также 4 августа ГБР задержало бывшего главу Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) по подозрению в незаконном обогащении. В следствии отмечается, что обвиняемый организовывал специальные "схемы", благодаря которому обогащались приближенные к нему лица, а также представители местного криминалитета.