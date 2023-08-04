"Оленегорский горняк" затопили инженеры в доке Новороссийска, — Андрющенко (фото)

По информации советника мэра Мариуполя, подбитый морскими дронами российский десантный корабль затонул в доке из-за действий местных инженеров.

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил повреждения в результате атаки 4 августа морскими дронами в акватории Новороссийского порта, затонул в доке. Такую информацию опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.

"Премия Дарвина 2023 года переходит к Новороссийским инженерам. Ибо затопить корабль в доке может только гений. Однозначно", — написал Андрющенко.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Спутниковые снимки, опубликованные в Сети, подтверждают, что российский десантный корабль отбуксировали в порт Новороссийска. Судя по фотографиям, "Оленегорский горняк" в доке "лежит" на боковой части.

Фото: Planet Labs PBC

Напомним, 4 августа российские блогеры сообщили, что в результате ночной атаки морскими дронами в акватории Новороссийского порта (Черное море) был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк". Один из отсеков корабля был затоплен, а на опубликованных кадрах был заметен сильный крен судна при буксировке.

Минобороны России заявили, что ВСУ якобы атаковали бухту Новороссийска с применением двух надводных дронов, но атаку удалось отбить силами морского флота, а повреждений и пострадавших не было.

Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ВСУ ночью провели операцию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк". На борту большого десантного корабля на момент атаки было 100 человек экипажа. Из-за полученных повреждений "Оленегорский горняк" не сможет выполнять боевые задачи. На видеозаписи, опубликованной в СМИ, видно, как надводный дрон СБУ, начиненный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль.

Официально в ВСУ сообщили, что информация, которую подает российское оборонное ведомство, является провокацией, чтобы выставить Украину в невыгодном свете. По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Россия всегда выставляет себя в качестве жертвы, хотя при этом является агрессором.

Фокус писал 4 августа о том, почему морские беспилотники Украины могли атаковать суда в Новороссийске. По мнению эксперта Михаила Жорохова, эта "яркая цель" для украинской армии, но поразить ее очень сложно.