"Настоящая охота": мэр Мелитополя описал, как будут проходить "выборы" российских оккупантов

Иван Федоров убежден, что захватчики применят угрозы и оружие для того, чтобы добиться желаемых результатов псевдовыборов на ВОТ. Он рассказал, что вблизи линии фронта "выборы" пройдут досрочно.

"Выборы", организованные российскими захватчиками на временно оккупированных территориях (ВОТ) — это очередной террор. Соответствующее заявление сделал в соцсетях 4 августа городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он напомнил, что в сентябре российские оккупанты планируют проведение "выборов" — жители захваченных регионов будут "избирать" чиновников в "законодательное собрание" и "органы местного самоуправления". Мэр подчеркнул, что захватчики уже обещают наведаться в каждый дом с 31 августа по 7 сентября.

"Настоящую охоту уже объявили на избирателей в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения. Псевдовыборы оккупанты здесь проведут досрочно", — отметил Федоров.

Городской голова назвал псевдовыборы "цирком" и объяснил, почему оккупанты так с ними спешат.

"В сентябре на ВОТ им может быть совсем не до голосований. Поэтому придется снова "рисовать" результаты — с угрозами и под дулами автоматов", — добавил Федоров.

Напомним, оккупанты приняли особые правила для жителей захваченных регионов Украины. В частности, людям разрешили голосовать на "выборах" по украинским документам. Участки образовали даже в населенных пунктах, которые больше всего пострадали от последствий подрыва Каховской ГЭС.

По данным ЦНС, зарегистрированных работников госпредприятий на ВОТ уже заставляют вступать в партию "Единая Россия". Также оккупанты обещают вознаграждения участникам принудительной паспортизации за вербовку новых членов партии.