Использовали тубус от Javelin: "Карпатська Січ" дистанционно подорвала здание ФСБ в Ростове-на-Дону

Российские военные могли транспортировать заминированный предмет из зоны боевых действий в город в РФ, где впоследствии прогремел взрыв.

В марте 2023 года бойцы подразделения "Карпатська Січ" с помощью заминированного тубуса от использованного ПТРК FGM-148 Javelin взорвали Управление ФСБ в Ростове-на-Дону. Об этом в интервью "Укрінформу" рассказал Тарас Деяк, лидер военного подразделения Тарас Деяк.

Он подчеркнул, что ничего в этом удивительного нет. Тубус от оружия правильно заминировали. Его отвезли в район Бахмута.

"Мы завезли туда тубус, бухло и продукты для "ванек" с сюрпризами и там оставили", — пояснил боец.

Деяк предположил, что, очевидно, кто-то из российских военных или наемников так называемой ЧВК "Вагнера" нашел этот тубус. Они могли передать его командиру как трофей.

Оккупанты могли отдать его начальству. Таким образом заминированный тубус попал в Ростов-на-Дону, когда захватчики открыли его в здании, сработал механизм. Защитники весь этот путь прослеживали потом по трекеру, который бойцам предоставили коллеги из "Альфы". По его словам, они "забрасывали и другие такие штуки, рации минировали, но сработал только этот тубус".

Взрыв в Управлении ФСБ в Ростове-на-Дону

На территории Пограничного управления ФСБ Ростовской области в Ростове-на-Дону в марте 2023 года прогремел взрыв. На месте пожара обнаружили три мертвых тела. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате этого произошло обрушение двух стен.

16 марта на взрыв и пожар отреагировали в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк не подтвердил причастность Украины к инциденту. По его словам, этот взрыв говорит о том, что в Российской Федерации ослаб соответствующий контроль со стороны силовых структур.

"Карпатська Січ" и ее участие в войне с Россией

Подразделение "Карпатська Січ" создано Олегом Куциным в 2014 году. Его бойцы участвовали в боях в районе Донецкого аэропорта за Пески, шахту "Бутовка", Водяное, Опытное. Рота была расформирована в 2016 году.

С началом масштабного вторжения войск РФ в феврале 2022 года был создан добровольческий батальон "ОДЧ Карпатська Січ". Его бойцы участвовали в боях в Ирпене, Романовке и на Броварском направлении. После освобождения Киевщины соединение было передислоцировано на Харьковщину, где шли бои вблизи города Изюм.

Подразделение названо в честь организации народной обороны "Карпатська Січ", которая существовала на Закарпатье в 1930-х.

Напомним, 4 августа на территории Крыма прогремели взрывы. В сети сообщают о "прилете" по нефтебазе в Феодосии. В нескольких районах полуострова, как заявили представители оккупационной администрации, сработали системы противовоздушной обороны.