Пожар в Ростове-на-Дону: на складе ФСБ найдено три обгоревших тела, — росСМИ

По сведениям российских СМИ, второй этаж здания полностью обвалился. Завтра на месте инцидента ждут специалиста, который назовет точную причину пожара.

Related video

На месте пожара в Ростове-на-Дону обнаружили уже три мертвых тела. Личности погибших пока не называются. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

Сообщается, что второй этаж здания пограничного управления ФСБ полностью обвалился. 17 марта на склад приедет дознаватель, чтобы установить точную причину взрыва.

Кроме того, информацию о трех погибших подтверждает издание "Интерфакс", ссылаясь на свои источники в экстренных службах РФ.

"При разборе завалов на месте пожара на территории Погрануправления ФСБ Ростовской области в Ростове-на-Дону обнаружено тело третьего погибшего", — говорится в сообщении.

Пожар в Ростове-на-Дону

Взрыв в Ростове-на-Дону

Подробности пожара в Ростове-на-Дону

Как написал губернатор Ростовской области Василий Голубев у себя в Telegram, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. По его словам, из-за огня произошел взрыв емкостей с горюче-смазочными материалами.

"Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен", — написал он.

Напомним, что 16 марта в Ростове-на-Дону вспыхнуло здание ФСБ. По предварительной информации, инцидент произошел на складе пограничников, а над зданием поднялся столб черного дыма.

Затем российские СМИ сообщили о первых жертвах. По информации журналистов, инцидент в здании Погрануправления произошел из-за неисправности электрики. На территории склада ФСБ также происходит детонация боеприпасов.

Также на взрыв и пожар отреагировали в Офисе президента Украины. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что этот инцидент говорит о том, что в Российской Федерации ослаб контроль со стороны силовых структур. Украина не имеет к нему никакого отношения.