Пожежа в Ростові-на-Дону: на складі ФСБ знайдено три обгорілі тіла, — росЗМІ

За даними російських ЗМІ, другий поверх будівлі повністю обвалився. Завтра на місці інциденту чекають на фахівця, який назве точну причину пожежі.

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На місці пожежі в Ростові-на-Дону виявили вже три мертві тіла. Особи загиблих поки що не називаються. Про це пише Telegram-канал Don Mash.

Повідомляється, що другий поверх прикордонного управління ФСБ повністю обвалився. 17 березня до складу приїде дізнавач, щоб встановити точну причину вибуху.

Крім того, інформацію про трьох загиблих підтверджує видання "Інтерфакс", посилаючись на свої джерела в екстрених службах РФ.

"Під час розбору завалів на місці пожежі на території Прикордонного управління ФСБ Ростовської області в Ростові-на-Дону виявлено тіло третього загиблого", — йдеться в повідомленні.

Пожежа у Ростові-на-Дону

Вибух у Ростові-на-Дону

Подробиці пожежі в Ростові-на-Дону

Як написав губернатор Ростовської області Василь Голубєв у себе в Telegram, причиною пожежі стало замикання електропроводки всередині приміщення. За його словами, через вогонь стався вибух ємностей із пально-мастильними матеріалами.

"Пожежа поширилася на площі 800 квадратних метрів, в результаті сталося обвалення двох стін", — написав він.

Нагадаємо, що 16 березня в Ростові-на-Дону спалахнула будівля ФСБ. За попередньою інформацією, інцидент стався на складі прикордонників, а над будинком піднявся стовп чорного диму.

Потім російські ЗМІ повідомили про перші жертви. За інформацією журналістів, інцидент у прикордонному управлінні стався через несправність електрики. На території складу ФСБ відбувається детонація боєприпасів.

Також на вибух та пожежу відреагували в Офісі президента України. Так, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що цей інцидент говорить про те, що в Російській Федерації послабився контроль з боку силових структур. Україна не має до нього жодного стосунку.