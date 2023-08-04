Пять "помощников" России: Украина присоединилась к новым санкциям Совета ЕС

Пятеро лиц, против которых вводят ограничения, разрабатывают беспилотники и доставляют их из Ирана в РФ. В Совете Евросоюза перечислили почти десяток стран, в которых будут действовать санкции.

Украина и еще некоторые страны присоединились к введению санкций против пяти лиц, причастных к предоставлению России дронов из Ирана. Об этом говорится в публикации пресс-службы Совета Европейского Союза от 4 августа.

"Иран оказывает военную поддержку неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины. В этом контексте Совет решил добавить пять человек, которые занимаются разработкой и доставкой беспилотных летательных аппаратов в Россию, в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", — объяснили в Совете ЕС.

К введению санкций присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина и Украина. Также ограничения введут в странах-членах Европейской экономической зоны — Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому Решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", — добавила пресс-служба.

Напомним, 3 августа Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против Беларуси. Сообщалось, что санкции касаются экспорта в страну особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют ее военно-техническому прогрессу.

Также 3 августа в управлении по контролю за иностранными активами Минфина США проинформировали о введении санкций против Российской академии наук и ее структур.