Взрывы в районе Крымского моста: морской дрон врезался в танкер Sig, – росСМИ (фото, видео)

Российский танкер SIG находится под санкциями США, так как возил авиационное топливо из оккупированного Крыма в Сирию. Экипаж судна сообщил, что из-за удара танкер больше не может самостоятельно перемещаться.

В ночь на 5 августа неподалеку от Крымского моста прозвучали взрывы. Об этом написал российский Telegram-канал "Военный осведомитель".

По данным авторов канала, на Крымском мосту было отключено освещение и ограничено движение из-за атаки дронов.

В сети также появилось видео, в котором говорится об атаке морских и воздушных беспилотников в Керченском проливе.

Российский Telegram-канал "Осторожно новости" сообщил, что в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе был поврежден российский танкер Sig. По данным СМИ, экипаж заявил о повреждении машинного отделения.

Позже на канале появилась аудиозапись якобы с поврежденного танкера. Члены экипажа заявили, что судно не может самостоятельно перемещаться, а также подтвердили информацию о затоплении машинного отделения.

"Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня вотерлинии вода набиралась и остановилась", — говорится в аудиозаписи.

По данным журналистов, экипаж танкера заявил, что не нуждается в эвакуации. Также сообщается, что несколько человек получили небольшие ссадины. В Telegram-канале отметили, что экипаж Sig якобы не знает причину взрыва, однако "подозревает, что речь идет о надводном дроне".

Отметим, что по данным мониторингового канала MarineTraffic в момент предполагаемого удара танкер находился недалеко от Керченского пролива.

Как отмечает спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, танкер SIG возил авиационное топливо из оккупированного Крыма в Сирию, из-за чего оказался под санкциями США.

Что говорят оккупанты

Советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков прокомментировал информацию о взрывах в районе Крымского моста в своем Telegram-канале и призвал "не нагнетать".

По его словам, "громкие звуки" которые слышали жители Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту. Коллаборант также добавил, что не может комментировать "ситуацию в Черном море и проливе".

Российское издание RT сообщило со ссылкой на представителя оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова, что в Керченском проливе якобы было уничтожено три морских дрона.

Напомним, что 4 августа морские дроны атаковали российскую военную базу в портовом городе Новороссийск. В результате был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Кроме того, 4 августа прозвучали взрывы на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Сообщалось о звуке, похожем на гул БПЛА и отключениях света на нескольких улицах.