SIG "устал" от взрыва: как морской дрон обезвредил один из самых мощных танкеров РФ

Танкер SIG перевозит почти 5 тысяч тонн топлива, Москва доставляла им авиатопливо из Крыма в Сирию. Операторы направили надводные беспилотники точно в машинное отделение и взорвали судно.

Один из самых мощных российских танкеров SIG получил повреждения из-за атаки морским дроном в ночь на 5 августа. Взрывы раздавались рядом с Крымским мостом, танкер находился недалеко от Керченского пролива.

Члены экипажа говорили о повреждении машинного отделения. В Telegram-каналах появилась аудиозапись якобы с поврежденного танкера, в которой рассказывали, что судно не может самостоятельно перемещаться и о затоплении машинного отделения.

Экипаж Sig не знал причину взрыва, но предполагал, что речь идет о надводном дроне.

Оккупационные власти Крыма призвали местных жителей не нагнетать ситуацию и говорили, что взрывы не имеют отношения к Крымскому мосту. Российские пропагандисты писали, что в Керченском проливе уничтожили три морских дрона.

Росморречфлот отмечал, что перед атакой танкер был на южном подходе к Керченскому проливу. Сейчас судно якобы на плаву, а экипаж проводил "борьбу с поступлением забортной воды".

Филигранный удар: как атаковали танкер SIG

Аналитики Defence Express называют поражение морским дроном-камикадзе танкера Sig филигранным ударом взвешенной силы. Надводные БПЛА имеют преимущества над противокорабельными ракетами, ведь оператор может провести их вдоль борта, точно идентифицировать судно и направить точно в машинное отделение.

Противокорабельна ракета не смогла бы точно идентифицировать цели. Ее радиолокационная головка самонаведения выбрала бы наибольшую цель. Telegram-канал Baza показывал фото изнутри судна.

Глава СБУ Василий Малюк заявлял про "абсолютную логичность" в появлении морских дронов возле российских кораблей и Крымского моста. Украина проводит спецоперации в своих территориальных водах и все они вполне законные, подчеркнул он.

Источники УНИАН в СБУ рассказали о классическом сценарии спецоперации. Надводный дрон доставил 450 кг тротила и обезвредил один из наиболее мощных нефтяных танкеров РФ.

"Танкер был хорошо нагружен топливом, фейерверк был виден издалека. Очередную успешную спецоперацию СБУ проводила с силами ВМС в территориальных водах Украины. Как говорится, "нех***й шастать", — подчеркнул собеседник.

Что известно о танкере SIG?

Один из самых мощных нефтяных танкеров в РФ построили в 2014 году. Он принадлежал судоходной компании Транспетрочарт, а его порт приписки — Санкт-Петербург. Танкер может перевозить почти 5 тысяч тонн топлива.

Москва приказывала доставлять танкером авиационное топливо из Крыма в Сирию, США за это внесли санкции против судна. Танкер попадает под запрет Минобороны Украины на перевозку грузов военного назначения и не является гражданским судном.

К моменту атаки морским дроном судно пришло из Турции. На борту находились 11 членов экипажа, несколько получили ссадины от осколков разбившегося стекла.

Напомним, что 4 августа морским дроном был атакован десантный российский корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Судно получило серьезные повреждения.

Фокус ранее писал, что во время операции в Новороссийске могли применить современный украинский морской дрон MAGURA V5.