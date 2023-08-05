Атака на "Оленегорский горняк": ГУР оценило перспективы восстановления крупнейшего корабля РФ

После потопления "Москвы" именно "Оленегорский горняк" был вторым крупнейшим кораблем в составе Черноморского состава РФ. Однако быстро восстановить его не получится, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Представитель Генерального управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что после атаки "Оленегорского горняка" его восстановление скоро не произойдет. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Юсова, сейчас продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации России. Черноморский флот РФ в нынешних условиях уже не работает в пользу врага и он уже не кажется таким неуязвимым. Поэтому оккупанты не могут себя чувствовать спокойно на всех территориях.

Также он добавил, что быстро восстановить большой десантный корабль "Оленегорский горняк" не удастся. Его атаковали морские дроны в ночь с 3 на 4 августа.

"Конструкция делалась не на территории современной РФ, повреждения там очень значительные. И, конечно, в ближайшее время этого "Оленегорского горняка" мы не увидим", — заявил Юсов.

Добавим, в британской разведке 5 августа заявили, что из-за значительного крена "Оленегорского горняка" у причала, можно сделать вывод, что морские дроны могли пробить часть водонепроницаемых отсеков судна. Экипажкорабля не смог справиться с ударом.

Напомним, представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что силы ВМС непричастны к повреждению десантного корабля "Оленегорский горняк".

Также 4 августа на спутниковых снимках показали поврежденный корабль "Оленегорский горняк".