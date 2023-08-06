Атака дрона на "Оленегорский горняк": Россия пытается отремонтировать корабль (фото)

Спутниковый снимок свидетельствует о том, что поврежденный БДК окружила техника для ремонта. Ранее по нему нанес удар морской дрон.

Россияне пытаются отремонтировать поврежденный десантный корабль "Оленегорский горняк". Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный 6 августа Международным разведывательным сообществом InformNapalm в соцсетях.

"Фото из Новороссийска вчера", — говорится в публикации.

Разведывательное сообщество зафиксировало вблизи большого десантного корабля (БДК) РФ плавучий кран, аварийно-спасательное судно и два водолазных катера.

"ВДК держат кранами и швартовкой, и ремонтируют повреждения", — проинформировали в InformNapalm.

Спутниковый снимок, обнародованный InformNapalm 6 августа Фото: InformNapalm

Напомним, по данным СМИ, 4 августа Служба безопасности и Вооруженные силы провели совместную операцию в бухте Новороссийска, в результате которой морской дрон повредил российский десантный корабль "Оленегорский горняк". Источник сообщил журналистам, что надводный дрон был начинен 450 килограммами тротила. В Минобороны РФ заявили об успешном отражении атаки, хотя в соцсетях подтверждали затопление одного из отсеков БДК.

4 августа был обнародован спутниковый снимок, на котором можно увидеть пятно в воде от возможной утечки нефти из поврежденного корабля.

5 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что восстановление корабля "Оленегорский горняк" состоится нескоро. По его словам, повреждения БДК — "очень значительные".