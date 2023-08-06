Ситуация на Таврическом направлении: потери врага составили почти две роты, — Тарнавский

По информации бригадного генерала Тарнавского, украинские военные выполнили 1344 огневых задач и уничтожили 21 единицу военной техники врага на Таврическом направлении.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский 6 августа сообщил в Telegram, что на Таврическом направлении за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

По словам генерала, за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, 21 раз атаковал наши позиции и совершил 608 обстрелов применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1344 огневых задач.

Наши защитники уничтожили 21 единицу военной техники противника:

3 ББМ,

10 артиллерийских систем и минометов,

2 БПЛА,

4 единицы автомобильной,

2 единицы специальной техники,

6 складов боеприпасов врага.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Также в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления предупредили о высокой угрозе применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Напомним, что с вечера 5 августа и в течение всей ночи 6 августа уничтожено 17 ракет "Калибр" и 27 дронов "Shahed". Среди ракет, запущенных по нашей стране были также и "Кинжалы".

Также 5 августа в Хмельницкой и Киевской областях были взрывы в результате запуска россиянами ракет "Кинжал" с территории Беларуси.