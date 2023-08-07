ВС РФ пытались ударить ракетами "Кинжал" по правительственному кварталу в Киеве, — Times

По данным издания, пилот российского истребителя МиГ-31 должен был "отомстить" за атаку неизвестных БПЛА на здание Кремля. Именно 4 мая комплекс Patriot впервые перехватил аэробаллистическую ракету Х-47 "Кинжал".

Вооруженные силы России предприняли попытку ударить аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по правительственному кварталу в Киеве 4 мая 2023 года, в ответ на атаку двух беспилотных летательных аппаратов на Кремль, произошедшую ночью 3 мая. Об этом 7 августа пишет британская газета The Times.

Согласно изданию, российский истребитель МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал", взлетел с авиабазы Саваслейка менее чем через сутки после атаки на Кремль, когда два неизвестных беспилотника подлетели к резиденции Путина и взорвались рядом с куполом.

"The Times" отмечает, что "пилот получил приказ отомстить". Истребитель запустил ракету "Кинжал" в направлении Киева. Украинская система ПВО имела ограниченное время на перехват аэробаллистической ракеты России, которая двигалась со скоростью 10 махов и направлялась к зданию Кабмина недалеко от Майдана Независимости.

Город защитили ЗРК Patriot, как сообщает издание, ссылаясь на высказывание подполковника противовоздушной обороны Киева, имя которого не раскрывается в целях безопасности.

"У нас есть планшет для мониторинга воздушной обстановки, и когда баллистическая ракета приближается, компьютер немедленно фиксирует это и создает область поражения. Он рассчитал цель по траектории. Система вывела круг с центром над Майданом – целью был правительственный квартал", — рассказал украинский военный.

ВСУ впервые перехватили ракету "Кинжал" 4 мая

Напомним, в ночью на 4 мая воздушная тревога в Киеве продолжалась более 3,5 часов. Власти сообщали, что вокруг столицы уничтожены все вражеские объекты – ракеты и, возможно, баллистические цели.

Издание Defense Express сообщало об уничтожении "Кинжала" над Киевом 5 мая, однако командование ВСУ более суток не подтверждало эту информацию.

Позже, 6 мая, командующий Воздушными силами ВСУ, генерал Николай Олещук подтвердил, что силы ПВО впервые сбили аэробаллистическую ракету Х-47 "Кинжал" над Киевской областью ночью 4 мая. Спикер ВС Юрий Игнат подтвердил, что цель была сбита системой ПРО Patriot.