Перехват ракеты "Кинжал": журналисты отреагировали на заявление Воздушных сил (фото)

В Defense Express утверждают, что информация от КГВА и Нацполиции была официальной, как и заявление о том, что в Украине появилась возможность сбивать баллистические ракеты. Поэтому все, что они сделали – это идентифицировали обломки.

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После утверждения спикера Командования Воздушных сил Украины Юрия Игната о том, что ПВО не перехватывало ракету Х-47 "Кинжал", в издании Defense Express выступили с заявлением.

Днем 5 мая журналисты опубликовали обломки ракеты, сбитой в ночь с 3 на 4 мая. Авторы сравнили фотографию сбитого боеприпаса с ракетой Х-47 "Кинжал", которую в РФ называют гиперзвуковой. По этому утверждению Игнат заявил, что перехват баллистического объекта не состоялся в ночь на 4 мая, была лишь такая вероятность.

Авторы издания заявили, что они основывались на официальных заявлениях КМВА, которые сообщили, что ракеты и БПЛА были уничтожены 4 мая. Затем Патрульная полиция Киева опубликовала обломки от ракеты на футбольном поле. После сообщений официальных источников прошло около 30 часов.

Скриншоты с заявлениями КМВА, Нацполиции, а затем сообщения в тг-каналах

"Defense Express получив фото обломков самостоятельно провел лишь их идентификацию и допустил на основе сравнения частей ракеты Х-47 "Кинжал", имеющихся и полученных фото, а также официального сообщения о возможном применении врагом для обстрела Киева баллистических ракет, то, что речь идет как раз о "Кинжал". А не о баллистической ракете от ОТРК "Искандер" или Х-22", — написали журналисты.

О возможности сбивать баллистические ракеты в Воздушных силах заявили еще 26 апреля, поэтому для российских войск, по мнению авторов, это не было тайной. К тому же применение такой дефицитной ракеты как "Кинжал" должно было отслеживаться средствами радиотехнической и радиоэлектронной разведки. РФ могла видеть в режиме "онлайн", что их гиперзвуковая ракета сбита.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о ракете "Кинжал" и ситуации с перехватом ракеты в Киеве. Также 5 мая СМИ опубликовали дополнительные фото с обломками ракеты, вероятно, "Кинжал".