ВСУ впервые "сбили" российский "Кинжал": СМИ показали новые фото

В распоряжении журналистов оказались фото обломков ракеты "Кинжал", которую сбили над Киевом в ночь на 4 мая.

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Появились новые фото ракеты "Кинжал", которую, как сообщают журналисты, сбили в ночь с 3 на 4 мая в небе над Киевом с помощью Patriot. Фото публикует издание Vesti сегодня, 5 мая.

Перехват боеприпаса якобы произошел около 2:40 ночи. В КГВА днем 4 мая отметили, что кроме дронов-камикадзе Shahed были и ракеты, вероятно, "баллистического типа".

Позже издание Defense Express опубликовало фото обломков "сбитой" ракеты. Визуально носовой обтекатель максимально схож с российской гиперзвуковой ракетой Х-47. Авторы сравнили обломки с крылатой ракетой Х-22 или с баллистической ракетой от "Искандер". У Х-22 носовая часть имеет овальный переход, а "Искандер" имеет более толстую носовую часть.

Тогда там пришли к выводу, что "Кинжал" точно не является гиперзвуковым. Он действительно достигает гиперзвуковых скоростей, но он не способен поддерживать ее на протяжении всего полета.

Официальна реакция

В воздушных силах ВСУ эту информацию никак не комментируют, и напрямую сообщают, что сегодня никакой информации не будет.

Ракета Кинжал

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" – это новый вид вооружений в РФ. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость ракеты 3,5 тыс. – более 12 тыс. км/ч. После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при закате на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

Напомним, 27 апреля в воздушных силах заявили, что второй дивизион Patriot уже работает в Украине. Он может сбивать баллистические ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 10 марта также подсчитывал количество ракет "Кинжал" на вооружении ВС РФ. По состоянию на тот день у захватчиков было меньше 50 таких ракет.