Российские "Кинжалы": особенность дефицитных ракет Кремля, которые обстреливают Украину

Первые испытания данного оружия начались еще в 2017 году, и главной особенностью ракет должна была стать неуязвимость перед системами ПВО и ПРО.

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Вооруженным силам Украины удалось успешно перехватить российскую ракету Х-47 "Кинжал" — с такими заголовками СМИ начали распространять информацию об атаке на Киев, которая произошла в ночь с 3 на 4 мая. В Воздушных силах сначала отказались от официальных комментариев, а спикер ВС ВСУ Юрий Игнат утверждает, что это не соответствует действительности. Фокус собрал все, что известно о ракете этого типа.

У россиян вместе с остатками советских ракет есть еще и современные ракетные комплексы с ракетами Х-47 М "Кинжал", которые они сами называют "гиперзвуковыми". Их первые испытания начались еще в 2017 году, а спустя год начали и эксплуатационные военные испытания.

Особенность ракетного комплекса "Кинжал": что известно

Эти российские ракеты способны поражать не только стационарные объекты, но и надводные цели, такие как авианосцы, крейсеры, фрегаты и так далее. Главной целью разработки было то, чтобы Х-47 М умели преодолевать как системы ПВО, так и ПРО, писали росСМИ еще в 2018 о способностях вооружения.

Фактически это баллистическая ракета, которая устанавливается на самолет. Авиация разгоняется до большой скорости, после чего ракета поднимается на определенную высоту, разгоняется и после этого идет на цель. Дальность пуска достигает около 3 тысяч километров и это не учитывая дальность полета самолета, который и носит это оружие.

Благодаря высокой скорости ракета якобы не пропускает электромагнитное излучение и волны радиолокационных станций. То есть, она становится практически незаметна для систем ПВО, как утверждают россияне.

Кроме того, ракеты "Кинжал" могут нести на себе ядерные боеголовки.

Какие способности у российских "Кинжалов" Фото: Министерство обороны РФ

Какие самолеты могут быть носителями ракет "Кинжал"?

МиГ-31К — несет одну ракету;

Ту-22М — является носителем четырех ракет;

Ту-160 — по 4 ракеты на каждом из двух барабанов.

Кроме того, отдельно военное руководство РФ работает над возможностью, чтобы самолет Су-57 также стал носителем ракеты "Кинжал".

Технические характеристики: что известно

Дальность полета: 2 000 километров при помощи истребителя МиГ-31К и более 3 000 километров при помощи Ту-22М3.

Высота: в момент пиковой точки скорости способна подыматься на 20 километров.

Масса боевой части: 500 килограмм.

"Кинжалы" в войне РФ против Украины и сколько их осталось у Кремля.

Первое сообщение о том, что ракетный комплекс "Кинжал" осуществил работу по территории Украины поступило 19 марта 2022 года и это было подтверждено Минобороны РФ, передавали росСМИ. Оккупанты нанесли удар по населенному пункту Делятин в Ивано-Франковской области.

На День Победы в прошлом году, 9 мая россияне ударили по гражданским объектам в Одесском области при помощи данных ракет. В результате два человека было ранено, а также разрушено еще пять зданий туристической инфраструктуры.

В начале августа 2022 года "Кинжалы" были зафиксированы в Винницкой области.

Крайний раз атака произошла уже в этом году. 9 марта во время массированной ракетной атаки российские оккупанты использовали сразу шесть дефицитных ракет "Кинжал".

20 марта командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что россияне используют остатки своих современных ракет, а во время массированной атаки 9 марта и вовсе использовали 11% от их общего количества.

"В настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", — сказал он.

Какие способности у российских "Кинжалов" Фото: РИА Новости

Сообщения о ликвидации ракеты "Кинжал" под Киевом: что говорят представители ВСУ

По сообщениям СМИ перехват боеприпаса якобы случился в 2:40 ночи 4 мая. В Киевской городской военной администрации и отметили, что помимо дронов-камикадзе силы ПВО могли уничтожить ракету "баллистического типа".

В пятницу, 5 мая в Воздушных силах заявили, что воздержатся от официальных комментариев по этому поводу, по крайней мере сейчас.

Позже спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "Суспiльне" заявил, что никаких баллистических ракет в ночь на 4 мая зафиксировано не было и сообщения о "Кинжале" не соответствуют действительности.

"Я уже опроверг тысячу раз, вы должны видеть это вчера. Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", — заявил Юрий Игнат.