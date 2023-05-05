Російські "Кинджали": особливість дефіцитних ракет Кремля, які обстрілюють Україну

Перші випробування даної зброї розпочалися ще у 2017 році, і головною особливістю ракет мала стати невразливість перед системами ППО та ПРО.

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Збройним силам України вдалося успішно перехопити російську ракету Х-47 "Кинджал" — з такими заголовками ЗМІ почали поширювати інформацію про атаку на Київ, яка сталася в ніч із 3 на 4 травня. У Повітряних силах спочатку відмовилися від офіційних коментарів, а речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат стверджує, що це не відповідає дійсності. Фокус зібрав усе, що відомо про ракету цього типу.

У росіян разом із залишками радянських ракет є ще й сучасні ракетні комплекси з ракетами Х-47 М "Кинжал", які вони самі називають "гіперзвуковими". Їхні перші випробування розпочалися ще у 2017 році, а через рік розпочали й експлуатаційні військові випробування.

Особливість ракетного комплексу "Кинджал": що відомо

Ці російські ракети здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні, серед яких: авіаносці, крейсери, фрегати тощо. Головною метою розробки було те, щоб Х-47 М вміли обходити як системи ППО, так і ПРО, писали росЗМІ ще у 2018 про здібності озброєння.

Фактично, це балістична ракета, яка встановлюється на літак. Авіація розганяється до високої швидкості, після чого ракета піднімається на певну висоту, розганяється і після цього йде на ціль. Дальність пуску сягає близько 3 тисячі кілометрів і це не враховуючи дальність польоту літака, який і носить цю зброю.

Завдяки високій швидкості ракета нібито не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій. Тобто вона стає практично непомітною для систем ППО, як стверджують росіяни.

Крім того, ракети "Кинджал" можуть нести на собі ядерні боєголовки.

Які здібності у російських "Кинджалів" Фото: Міноборони РФ

Які літаки можуть бути носіями ракет "Кинджал"?

МіГ-31К — несе одну ракету;

Ту-22М — є носієм чотирьох ракет;

Ту-160 — по 4 ракети на кожному з двох барабанів.

Крім того, окремо військове керівництво РФ працює над можливістю, щоб літак Су-57 також став носієм ракети "Кинджал".

Технічні характеристики: що відомо

Дальність польоту: 2000 км за допомогою винищувача МіГ-31К і більше 3000 км за допомогою Ту-22М3.

Висота: під час пікової точки швидкості здатна підніматися на 20 кілометрів.

Маса бойової частини: 500 кг.

"Кинджали" у війні РФ проти України та скільки їх залишилося у Кремля

Перше повідомлення про те, що ракетний комплекс "Кинджал" здійснив роботу територією України надійшло 19 березня 2022 року і це було підтверджено Міноборони РФ, передавали росЗМІ. Окупанти завдали удару по населеному пункту Делятин в Івано-Франківській області.

На День Перемоги минулого року, 9 травня, росіяни вдарили по цивільних об'єктах в Одеській області за допомогою цих ракет. В результаті двох людей було поранено, а також зруйновано ще п'ять будівель туристичної інфраструктури.

На початку серпня 2022 року "Кинджали" було зафіксовано у Вінницькій області.

Востаннє атака відбулася вже цього року. 9 березня під час масованої ракетної атаки російські окупанти використали одразу шість дефіцитних ракет "Кинджал".

20 березня командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що росіяни використовують залишки своїх сучасних ракет, а під час масованої атаки 9 березня взагалі використали 11% від їх загальної кількості.

"Наразі у росіян залишилося 49 таких ракет", — сказав він.

Які здібності у російських "Кинджалів" Фото: РІА Новини

Повідомлення про ліквідацію ракети "Кинджал" під Києвом: що кажуть представники ЗСУ

За повідомленнями ЗМІ, перехоплення боєприпасу нібито сталося о 2:40 ночі 4 травня. У Київській міській військовій адміністрації і зазначили, що окрім дронів-камікадзе сили ППО могли знищити ракету "балістичного типу".

У п'ятницю, 5 травня, у Повітряних силах заявили, що утримаються від офіційних коментарів із цього приводу, принаймні зараз.

Пізніше спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню "Суспiльне" заявив, що жодних балістичних ракет у ніч на 4 травня зафіксовано не було і повідомлення про "Кинджал" не відповідають дійсності.

"Я вже спростував тисячу разів, ви повинні були бачити це вчора. Була ймовірність застосування, але балістичні ракети не зафіксовані. Те, що там розповідають деякі глави військових адміністрацій, вони вже отримали за це", — заявив Юрій Ігнат.